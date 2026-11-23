PWD महिला अधिकारी की संदिग्ध मौत का मामला, परिजनों ने राष्ट्रपति से की शिकायत
परिजनों ने मृतका के पति-ससुर और इंदौर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग, संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 12:29 PM IST
इंदौर : पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाली पीडब्ल्यूडी विभाग की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरती यादव की संदिग्ध मौत का मामला फिर चर्चा में है. 24 जुलाई 2026 को आरती की संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही घर में मौत हो गई थी. इसके बाद इस मामले में पुलिस ने आरती के पति नितेश यादव व ससुर केशव यादव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया था. मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसी बीच आरती के परिजनों ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रपति से की है.
हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग
मृतका आरती यादव के भाई उपेंद्र जरिया द्वारा राष्ट्रपति को शिकायत की गई है. उपेंद्र ने कहा, '' हम आरती यादव के पति नितेश यादव और उनके ससुर केशव यादव पर हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाना चाहते हैं क्योंकि जब आरती यादव की मौत हुई, उस समय उनके पास से एक डायरी मिली थी. उस डायरी में आरती ने पति निलेश यादव के साथ ही अपने ससुर के बारे में कई तरह की बातों का जिक्र किया. उन्होंने अपनी डायरी में पति निलेश के अन्य महिलाओं से संबंध होने की बात भी कही थी.''
आरती के भाई ने कहा कि आरती जब पति को अन्य महिलाओं से बात करने के लिए मना करती थी, तब उसे प्रताड़ित किया जाता था.
इंदौर पुलिस पर आरती के परिजनों के आरोप
इन सभी तथ्यों को लेकर आरती के भाई ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है. इस पत्र में उपेंद्र ने इंदौर पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं. उपेंद्र का ये तक कहना है कि वह इंदौर पुलिस को कई तरह के साक्ष्य उपलब्ध करवा चुके हैं लेकिन आरती यादव के ससुर भोपाल में एक बड़े पद पर पदस्थ हैं, जिसके कारण पुलिस उनके खिलाफ किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रही है. उपेंद्र ने कहा, '' इन्हीं सब वजहों से परेशान होकर हमने राष्ट्रपति को शिकायत की और इंदौर हाई कोर्ट में भी पूरे मामले को लेकर एक याचिका लगाई है.''
यह भी पढ़ें- देर रात मोबाइल चलाते मिली पत्नी तो घोंट दिया गला, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा
पुलिस का क्या है कहना?
वहीं, दूसरी ओर इस पूरे मामले में एसीपी निधि दंडोतिया ने कहा, '' प्रारंभिक तौर पर आत्महत्या के प्रति उकसाने की धाराओं में उनके पति और उनके ससुर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था और पूरा मामला कोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में कोर्ट जो निर्णय करेगी, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी.''
यह भी पढ़ें- इंदौर में डबल मर्डर, बेटे ने बाप और बहन को बेरहमी से मारा, पिता का शव बोरे में भरकर फेंका