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PWD महिला अधिकारी की संदिग्ध मौत का मामला, परिजनों ने राष्ट्रपति से की शिकायत

रिजनों ने मृतका के पति-ससुर और इंदौर पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप ( Etv Bharat )

इंदौर : पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाली पीडब्ल्यूडी विभाग की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरती यादव की संदिग्ध मौत का मामला फिर चर्चा में है. 24 जुलाई 2026 को आरती की संदिग्ध परिस्थितियों में उनके ही घर में मौत हो गई थी. इसके बाद इस मामले में पुलिस ने आरती के पति नितेश यादव व ससुर केशव यादव के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का प्रकरण दर्ज किया था. मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसी बीच आरती के परिजनों ने इस मामले की शिकायत राष्ट्रपति से की है.

हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग मृतका आरती यादव के भाई उपेंद्र जरिया द्वारा राष्ट्रपति को शिकायत की गई है. उपेंद्र ने कहा, '' हम आरती यादव के पति नितेश यादव और उनके ससुर केशव यादव पर हत्या की धाराओं में प्रकरण दर्ज करवाना चाहते हैं क्योंकि जब आरती यादव की मौत हुई, उस समय उनके पास से एक डायरी मिली थी. उस डायरी में आरती ने पति निलेश यादव के साथ ही अपने ससुर के बारे में कई तरह की बातों का जिक्र किया. उन्होंने अपनी डायरी में पति निलेश के अन्य महिलाओं से संबंध होने की बात भी कही थी.''