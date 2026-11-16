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इंदौर में दिलजीत दोसांझ के शो में चोरों की स्ट्राइक, टिकट खरीद दिल्ली व लखनऊ के बदमाशों की एंट्री

इंदौर में दिलजीत के शो में चोरों की स्ट्राइक ( ETV BHARAT )

इंदौर : रविवार रात पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो में करीब 25 हजार लोग उमड़े. कार्यक्रम में दिल्ली और लखनऊ के चोर भी बाकायदा टिकट खरीद कर पहुंचे. चोरों ने लोगों के मोबाइल चोरी किए. पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. कुछ और गिरफ्तारी भी होने की पुलिस ने संभावना जताई है.

सीसीटीवी फुटेज से पकड़े चोर