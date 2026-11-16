इंदौर में दिलजीत दोसांझ के शो में चोरों की स्ट्राइक, टिकट खरीद दिल्ली व लखनऊ के बदमाशों की एंट्री
मशहूर पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में कई लोगों के मोबाइल चोरी. मौके से दो बदमाश गिरफ्तार. संदीप मिश्रा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 16, 2026 at 2:53 PM IST
इंदौर : रविवार रात पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के शो में करीब 25 हजार लोग उमड़े. कार्यक्रम में दिल्ली और लखनऊ के चोर भी बाकायदा टिकट खरीद कर पहुंचे. चोरों ने लोगों के मोबाइल चोरी किए. पुलिस ने दो चोरों को गिरफ्तार किया है. उनके पास से कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं. कुछ और गिरफ्तारी भी होने की पुलिस ने संभावना जताई है.
सीसीटीवी फुटेज से पकड़े चोर
इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के सी 21 ग्राउंड पर पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ के कार्यक्रम में पुलिस ने 500 से अधिक जवानों को तैनात किया था. सीसीटीवी के साथ ही ड्रोन के माध्यम से भी सुरक्षा व्यवस्था पर निगरानी रखी गई. इसी दौरान कार्यक्रम स्थल से कई लोगों के फोन गायब हो गए. लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस तुरंत सक्रिय हुई और सीसीटीवी छाने. इसी दौरान दो संदिग्ध लोगों को पुलिस ने दबोचा.
टिकट लेकर शो में शामिल हुए
पूछताछ में दोनों युवकों ने अपने नाम नाजिम और सुरेंद्र बताए. नाजिम पुरानी दिल्ली का रहने वाला है, जबकि सुरेंद्र लखनऊ का. इन्होंने दिलजीत के शो बाकायदा गोल्डन और सिल्वर क्लास के टिकट खरीदे. कार्यक्रम के दौरान दोनों लोगों ने एक दर्जन से ज्यादा मोबाइल चोरी किए. दोनों के पास से पुलिस ने 6 मोबाइल फोन बरामद किए हैं. दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है. आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अक्टूबर में दिल्ली में हुए दिलजीत के कार्यक्रम में भी टिकट लेकर कार्यक्रम में प्रवेश किया और इसी तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया था.
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दोनों आरोपियों से गिरोह के बारे में पूछताछ
पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि आरोपियों ने और कहां-कहां चोरी की वारदात की. चोर गिरोह के और सदस्य भी कार्यक्रम स्थल पर थे. पुलिस उनके बारे में सारी जानकारी जुटा रही है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया "मोबाइल चोरी करने वाले दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है. ये दिल्ली और लखनऊ से इंदौर पहुंचे. इनसे पूछताछ की जा रही है. पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने की कोशिश की जा रही है."