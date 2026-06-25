पुणे मर्डर केस ने उड़ाई राजा रघुवंशी के परिवार की नींद, बोले जिस तरह सोनम जमानत पर, सिया भी छूट जाएगी
पुणे मर्डर केस और राजा रघुवंशी हत्याकांड में समानता, राजा का परिवार पुणे जाकर मिलेगा केतन के परिवार से, बोले- उनका दुख हमारे दुख जैसा. रिपोर्ट- संदीप मिश्रा
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 9:13 AM IST|
Updated : June 25, 2026 at 9:23 AM IST
इंदौर : पुणे मर्डर केस ने एक बार फिर मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी हत्याकांड की यादें ताजा कर दी हैं. इसका बड़ा कारण दोनों ही मामलो में समानता है. इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या जिस तरह उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी द्वारा शिलांग में करवाई गई थी, ठीक उसती तरह पुणे की सिया गोयल पर अपने मंगेतर केतन अग्रवाल की हत्या करने के आरोप हैं. एक ओर जहां राजा रघुवंशी की हत्या शादी के कुछ दिन बाद कर दी गई थी, तो वहीं केतन अग्रवाल की हत्या शादी के कुछ दिनों पहले ही कर दी गई. पुणे के इस बहुचर्चित हत्याकांड ने एक बार फिर राजा रघुवंशी के परिवार के जख्म ताजा कर दिए हैं.
पुणे मर्डर केस से उड़ी राजा रघुवंशी के परिवार की नींद
पुणे मर्डर केस की खबरें देखकर राजा रघुवंशी का परिवार भी सदमे में आ गया है. केतन अग्रवाल की खबरें देखकर परिवार रातों को सो नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं केतन में उन्हें अपना राजा दिखाई दे रहा है. तकरीबन एक साल पहले इंदौर के राजा रघुवंशी की हत्या शिलांग में कर दी गई थी, जब वे अपनी पत्नी के साथ हनीमून पर गए थे. इस मामले में राजा की पत्नी सोनम, उसके प्रेमी व अन्य साथियों को हत्या का आरोपी बनाया गया. वहीं, पुणे की घटना के बाद राजा रघुवंशी के परिवार ने मीडिया से अपना दर्द साझा किया.
पुणे मर्डर केस की खबरें देख सबकुछ याद आ रहा है : सचिन रघुवंशी
मृतक राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने ईटीवी भारत से कहा, '' जबसे पुणे मर्डर केस की यह घटना सामने आई है, तबसे मैं अपने भाई को याद कर रहा हूं. उसके साथ जो भी हुआ वो सबकुछ फिर याद आ रहा है, क्योंकि पुणे मर्डर केस की आरोपी सिया ने सोनम की तरह ही हत्याकांड को अंजाम दिया है.''
जिस तरह सोनम को जमानत मिली, सिया भी छूटी जाएगी : सचिन रघुवंशी
मृतक राजा रघुवंशी के भाई सचिन रघुवंशी ने आगे कहा, '' हमें पुणे मर्डर केस पर सबसे ज्यादा दुख इसलिए भी है कि जिस तरह सोनम को कुछ ही दिनों में जमानत मिल गई, सिया गोयल को भी मिल जाएगी. सोनम की जमानत से ऐसे लोगों के हौंसले बढ़ गए हैं कि हत्या करने के बाद भी जमानत मिल जाती है. पुणे मर्डर केस की आरोपी सिया के पिता सहित अन्य लोग तो बहुत प्रभावशाली लोग हैं. वे जल्द ही उसे जेल से छुड़ा लेंगे.''
केतन अग्रवाल के हत्यारों को कड़ी सजा मिले
राजा रघुवंशी के भाई ने कहा, '' फिलहाल मेरी सरकार से अपील है कि हमारे भाई की हत्या के आरोपियों को अभी तक कोई सख्त सजा नहीं मिली है, लेकिन केतन अग्रवाल के हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उन्हें न्याय मिले. मैं जल्द ही पुणे में जाकर केतन के माता-पिता से मुलाकात करूंगा और उनके दुख को बाटूंगा, क्योंकि उनका दुख और मेरा दुख एक सा है.''
यह भी पढ़ें-
- फैमिली के साथ हो सकता है राजा रघुवंशी जैसा कांड! सोनम की बेल से डरी उमा रघुवंशी
- वकील की मदद से सोनम रघुवंशी नेपाल में हुई शिफ्ट! राजा के भाई विपिन रघुवंशी का बड़ा आरोप
राजा रघुवंशी हत्याकांड की तरह पुणे के केतन अग्रवाल को भी खाई में धकेल दिया गया. इस मामले में पुलिस ने फिलहाल केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया और उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है.