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पंचायत से जारी हो गया जिंदा महिला का डेथ सर्टिफिकेट, पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा

इंदौर में जनसुनवाई में बुजुर्ग महिला के साथ पहुंचे दो युवक, दबंगों ने हड़पी पुश्तैनी जमीन, मां का बनाया फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र.

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पंचायत से जारी हो गया जिंदा महिला का डेथ सर्टिफिकेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 31, 2026 at 5:08 PM IST

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इंदौर: भू माफिया के हौसले इतने बुलंद है कि जीते जी किसानों की जमीन हड़पने के लिए उन्हें जमीन के रिकॉर्ड में मृत बताकर जमीन अपने नाम कराई जा रही है. इतना ही नहीं विरोध करने पर अपराधियों द्वारा पीड़ितों के साथ मारपीट की जा रही है. इंदौर की सिंहासा तहसील में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. जिसमें भू मफिया ने यहां रहने वाली ग्रामीण बुजुर्ग महिला गीताबाई, उनके पुत्र हरिराम और श्री राम की दो बीघा जमीन हड़पने के लिए गीताबाई को जमीन के रिकॉर्ड में मृत दिखाकर जमीन अपने नाम करवा ली.

मां का बनाया फर्जी डेथ सर्टिफिकेट

श्रीराम यादव का आरोप है कि बीते दिन जब वह अपनी जमीन पर पहुंचा, तो वहां मौजूद भू माफिया के गुंडों ने उसके साथ मारपीट की, फिर उस जमीन को अपनी बताया. इसके बाद जब मैंने और मेरे भाई ने पंचायत में जाकर जानकारी निकलवाई तो पता चला उसकी मां गीताबाई का पंचायत से मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है. जिसके आधार पर इंदौर के जयकुमार बजाज निवासी 16/1 साउथ तुकोगंज इंदौर के नाम पर जमीन दर्ज की जाकर ऑनलाइन रिकॉर्ड में अपडेट की गई है.

पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने किया कब्जा (ETV Bharat)

पुश्तैनी जमीन को दबंगों ने हड़पा

इस बात से दुखी दोनों भाई मंगलवार को अपनी मां गीता बाई के साथ इंदौर जिले की जनसुनवाई में कलेक्टर शिवम वर्मा के सामने पहुंचे. जहां उन्होंने जमीन हड़पने के लिए उनकी मां को मृत दिखाने की पूरी जानकारी कलेक्टर को दी. दोनों भाइयों ने बताया ग्राम सिहासा स्थित खसरा नंबर 250/6 की करीब 2 बीघा 405 आरा जमीन उनकी पुश्तैनी संपत्ति है. यह जमीन अब किसी जयकुमार के नाम पर नामांकित की गई है. उन्होंने बताया इस मामले की शिकायत 9 मार्च को चंदन नगर थाने में भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.

पीड़ित की जमीन पर बनाई सड़क, बाउंड्रीवॉल बनाने की तैयारी

श्रीराम ने बताया हाल ही में 15-20 लोगों ने वहां पहुंचकर मेरी जमीन पर लगी गेहूं की फसल नष्ट करके सीमेंट का कंक्रीट की सड़क बना दी. इसके बाद जमीन पर कब्जे की नीयत से चारों ओर बाउंड्रीवॉल भी बनाई जा रही है. उन्होंने बताया विरोध करने पर दोनों भाइयों के साथ मारपीट की गई. इस मामले में पता चला है कि श्री राम और हरिराम की मां का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार किया गया. जिसे सरपंच द्वारा जारी और तहसीलदार द्वारा प्रमाणित किया गया है. मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है." शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने आवेदन लेकर जांच के आदेश दिए हैं.

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