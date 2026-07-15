गैस की जगह सिलेंडर से निकला पानी! जनसुनवाई में उपभोक्ता ने खोली एजेंसी की पोल
इंदौर में उपभोक्ता ने लगाए पानी से भरा गैस सिलेंडर सप्लाई करने के आरोप, जनसुनवाई में शिकायत, कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 10:36 AM IST
इंदौर: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जनसुनवाई में एक अनोखा मामला सामने आया है, जिसे सुनकर अधिकारी और वहां मौजूद लोग चौंक गए. एक उपभोक्ता सिलेंडर लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा था. दरअसल इथेनॉल ब्लैडेड पेट्रोल में पानी की शिकायतों की तरह ही अब गैस सिलेंडर से एलपीजी गैस के स्थान पर पानी निकलने की घटना सामने आई है. जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
पानी से भरा गैस सिलेंडर सप्लाई करने के आरोप
इंदौर के विकास नगर निवासी राजेंद्र सावले को कई बार सिलेंडर की बुकिंग के बाद मुश्किल से जो गैस टंकी मिली. उसमें भी एलपीजी गैस के स्थान पर पानी निकला. पीड़ित राजेंद्र ने जब यह शिकायत गैस एजेंसी में की तो एजेंसी वाले टंकी बदलने तो तैयार हो गए. लेकिन फिर से पूरे पैसे की मांग की. ऐसी स्थिति में एक बार ₹970 रुपए देने पर भी जब दोबारा इतनी ही राशि की मांग की गई तो उपभोक्ता यह राशि चुकाने की स्थिति में नहीं था. लिहाजा उसे दूसरा सिलेंडर नहीं दिया गया.
पानी से भरा गैस सिलेंडर लेकर जनसुनवाई में पहुंचा शख्स
इसके बाद परेशान उपभोक्ता 2 महीने तक जहां-तहां भटकता रहा. इसके बाद वह उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने भी गया. लेकिन पीड़ित के पास वकील करने के पैसे नहीं थे, इसलिए वह घर लौट आया. इस बीच मंगलवार होने के कारण वह पानी से भरा गैस सिलेंडर लेकर सीधे जिला प्रशासन की जनसुनवाई में पहुंच गया. इस दौरान पीड़ित ने मौके पर सभी को गैस सिलेंडर के नोजल से एलपीजी गैस की जगह पानी निकाल कर दिखाया.
कलेक्टर ने दिए जांच के आदेश
पीड़ित ने इस दौरान आरोप लगाया कि, सिलेंडर में पानी भरकर दिए जाने के बाद उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई. इसलिए वह मामले की शिकायत कलेक्टर शिवम वर्मा के पास लेकर पहुंचा. इस मामले के संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर शिवम वर्मा ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं. पीड़ित का कहना था कि एक तो मुश्किल से बुकिंग हो रही है, ऊपर से सिलेंडर में एलपीजी के स्थान पर पानी भरकर दिया जा रहा है.
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इधर मामला संज्ञान में आने के बाद अब पीड़ित को टंकी बदलकर दिया जाना बताया जा रहा है. लेकिन यह तय नहीं है कि उससे फिर पूरे पैसे वसूले जाएंगे या पुरानी टंकी के बदले में गैस से भरी टंकी दी जाएगी. मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा का कहना है कि, जनसुनवाई में एक व्यक्ति ने शिकायत की थी कि उसे पानी भरा सिलेंडर मिला है. जिस पर मैंने जांच के निर्देश दिए हैं."