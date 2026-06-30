मध्य प्रदेश के इस शहर में प्रॉपर्टी टैक्स पर 10% की छूट, भीषण सूखे से बचने के लिए अनोखी मुहिम
इंदौर में इस साल सूखे 6 हजार से ज्यादा पानी के बोर, पानी बचाने पर टैक्स में मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट, जानें फॉर्म्युला.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 7:36 AM IST
इंदौर : जल संकट से जूझते इंदौर में अब घरों में भूजल सहेजने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की छूट दी जाएगी. प्रदेश के किसी शहर में पहली बार जल संरक्षण को लेकर इस तरह की पहल की जा रही है, जिसका लाभ शहर वासियों को इसी साल से मिलेगा. दरअसल, इंदौर में ग्राउंड वॉटर लेवल बहुत तेजी से नीचे चला गया है और यहां पानी की काफी समस्या होने लगी है. स्थिति पर अब ध्यान नहीं दिया गया तो भविष्य में भीषण सूखे के हालात इंदौर में बन सकते हैं.
इंदौर में इस साल सूखे 6 हजार से ज्यादा पानी के बोर
आलम यह है कि इंदौर में इसी साल भीषण गर्मी के दौरान यहां करीब 6000 से ज्यादा पानी के बोर सूख चुके हैं. इतना ही नहीं शहर के 60% हिस्से में भूजल का स्टार करीब 560 फीट नीचे चला गया है, जिसके चलते इंदौर जल संकट के क्रिटिकल जोन में आ गया है. इसके बावजूद यहां भूजल का दोहन 119 परसेंट है. इस स्थिति से सबक लेते हुए इंदौर नगर निगम ने शहर में घर-घर वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने का अभियान चलाया था लेकिन यह अभियान स्वैच्छिक स्तर पर चलने के कारण शहर की जनता की भागीदारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रही.
वॉटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की छूट
वॉटर हार्वेस्टिंग में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इंदौर नगर निगम ने अनूठी पहल की है. अब लोगों को वर्षा जल का संग्रहण करने और वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने पर संपत्ति कर में 10% की छूट देने का ऐलान किया गया है. वर्षा जल के संग्रहण के लिए प्रदेश में अपनी तरह का यह पहला मामला है, जहां किसी नगरीय निकाय ने इस तरह की घोषणा की हो. माना जा रहा है कि इस घोषणा के अमल में आने के बाद बड़ी संख्या में न केवल रहवासी बल्कि व्यावसायिक और अन्य कॉरपोरेट इमारतें भी इस सिस्टम को लगवाएंगी.
किन्हें मिलेगा प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का लाभ?
वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने पर प्रॉपर्टी टैक्स में 10% की छूट का लाभ 1500 वर्ग फीट अथवा इससे ज्यादा बड़े मकान को मिलेगा. यह रियायत रहवासी मकान के अलावा कॉरपोरेट बिल्डिंग, बड़ी इमारतें और व्यावसायिक इलाकों के लिए रहेगी. इसके लिए नगर निगम का बिल्डिंग परमिशन विभाग रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाने के बाद स्थल निरीक्षण की रिपोर्ट देगा. इस रिपोर्ट के आधार पर संबंधित प्रॉपर्टी के संपत्ति कर खाते में वॉटर रिचार्ज सिस्टम की रिपोर्ट आने के बाद 10% की छूट दी जाएगी.
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वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बंद हुआ तो छूट भी बंद होगी
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसे लेकर कहा, '' हर घर में प्रॉपर्टी टैक्स की छूट तब मिलेगी जब वॉटर रिचार्ज सिस्टम सतत रूप से संचालित होना पाया जाएगा, इसकी मॉनिटरिंग नगर निगम द्वारा की जाएगी. यदि वर्षा जल संचयन प्रणाली भविष्य में बंद पाई जाती है या संचालित नहीं होती है, तो आगामी वित्तीय वर्ष से कर छूट स्वतः समाप्त कर दी जाएगी.