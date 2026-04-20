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मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में RTE का मखौल, इंदौर में 8 गरीब मेधावी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

इंदौर में छात्रों को निजी स्कूल ने बहाना बनाकर निकाला. पैरेंट्स की शिकायत के बाद हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब मांगा.

Indore schools violating RTE
हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब मांगा (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 7:53 PM IST

3 Min Read
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इंदौर : शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूल विभिन्न प्रकार के बहाने बनाकर पहले तो एडमिशन नहीं देते और अगर मजबूरी में दे भी देते हैं तो कोई न कोई बहाना बनाकर बाहर कर दिया जाता है. ऐसे ही 8 मेधावी छात्रों को 2017 में जारी आरटीई के सिलेक्शन के आधार पर इंदौर के एक निजी स्कूल में केजी-1 कक्षा में प्रवेश मिला था.

इसके बाद इन छात्रों ने कक्षा चौथी तक यहीं पढ़ाई की, लेकिन चौथी कक्षा पास करते ही स्कूल ने 5वीं कक्षा की मान्यता नहीं होने के नाम पर अचानक सभी बच्चों को टीसी देकर स्कूल से निकाल दिया.

पीड़ित अभिभावक राजू अंभोरे (ETV BHARAT)

निजी स्कूल ने बहाना बनाकर बच्चों को निकाला

बच्चों को निकालने के पीछे स्कूल प्रबंधन का कहना था कि उनका स्कूल कक्षा चौथी तक ही संचालित है, जबकि कक्षा 5वीं से 12वीं तक जो स्कूल है, उसकी मान्यता अलग है. परेशान बच्चों के परिजनों ने जब स्कूल के बारे में जानकारी निकाली तो पता चला कक्षा 5वीं से 12वीं तक इस बिल्डिंग में स्कूल संचालित है, जहां बच्चों की फीस भारी भरकम है. पीड़ित परिजनों ने इसके बाद मामले की शिकायत स्कूल शिक्षा विभाग के डीपीसी, बीआरसी समेत अन्य अधिकारियों से की लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया.

Indore schools violating RTE
आरटीई को लेकर हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस (ETV BHARAT)

बच्चों का एक साल हुआ खराब

इसके बाद परिजनों ने हवाला दिया कि यदि संबंधित स्कूलों में मान्यता नहीं है तो राइट टू एजुकेशन के तहत धारा 5 में इन बच्चों को अन्य स्कूलों में शिफ्ट किया जा सकता है लेकिन इस मामले में भी इंदौर जिला प्रशासन और स्कूल शिक्षा विभाग ने सुनवाई नहीं की. नतीजतन इन बच्चों का 1 साल जीरो ईयर के रूप में बर्बाद हो गया. आरटीई के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों को स्कूल से निकलने के मामले मे परिजनों ने मामले की शिकायत बाल आयोग से की.

शिक्षा विभाग के आला अफसरों को नोटिस

बाल आयोग ने इस मामले में एक समिति गठित करके पूरे मामले की जांच शुरू की लेकिन आयोग के जांच दल ने स्कूल के पक्ष में रिपोर्ट दी. इसके बाद परिजनों ने स्कूल के वीडियो बनाकर आयोग को भेजे. लेकिन फिर भी आयोग ने संज्ञान नहीं लिया. परेशान होकर परिजनों ने बाल आयोग को भी पार्टी बनाते हुए इस मामले की फरियाद हाई कोर्ट में की.

अब हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, आयुक्त- स्कूल शिक्षा विभाग, जिला कलेक्टर इंदौर, जिला शिक्षा अधिकारी इंदौर, ब्लॉक एजुकेशन अधिकारी, इंदौर, निजी स्कूल सहित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को नोटिस जारी 6 हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़ित अभिभावक राजू अंभोरे का कहना है "आरटीई केवल कागजों में है. निजी स्कूलों के प्रभाव में बड़े अधिकारी भी रहते हैं."

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