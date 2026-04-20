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मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों में RTE का मखौल, इंदौर में 8 गरीब मेधावी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़

हाई कोर्ट ने स्कूल शिक्षा विभाग से जवाब मांगा ( ETV BHARAT )