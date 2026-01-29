ETV Bharat / state

हेड गर्ल ने उठाया अभद्रता का मुद्दा, प्रताड़ना के चलते छोड़ना पड़ा स्कूल, भेजा लीगल नोटिस

स्कूल की इस हेड गर्ल ने स्कूल प्रबंधन को लीगल नोटिस भेजकर अपने साथ हुई मनमानी और प्रताड़ना को लेकर कॉलेज प्रबंधन से जवाब मांगा है.

इंदौर के नामचीन निजी कॉलेज में पढ़ने वाली 12वीं क्लास की एक छात्रा का स्कूल छोड़ने का मुद्दा चर्चा में है. स्कूल में छात्राओं और टीचर्स के साथ अभद्रता का मामला उजागर करने के बाद हेड गर्ल को स्कूल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा. इस छात्रा का आरोप है कि "उसने प्रिसिंपल से शिकायत की थी कि क्लास की पर्याप्त निगरानी नहीं होने से स्कूल में कुछ छात्रों द्वारा छात्राओं और टीचर्स के साथ अभद्रता और अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया जा रहा है.इस बात से स्कूल प्रबंधन ने नाराज होकर मुझे ही दोषी ठहरा दिया और मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया."

12वीं क्लास की छात्रा और स्कूल की हेड गर्ल ने जब यह मुद्दा कॉलेज प्रबंधन के सामने उजागर किया तो उसे ही दोषी करार दे दिया गया और अब इस हेड गर्ल ने स्कूल छोड़ने का निर्णय ले लिया. अपने साथ हुई इस घटना को लेकर हेड गर्ल ने कॉलेज प्रबंधन को लीगल नोटिस भेजकर अपने साथ हुई मनमानी और प्रताड़ना को लेकर प्रबंधन से जवाब मांगा है.

इंदौर: स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आपस में स्टूडेंट्स द्वारा कमेंट्स करना कोई नई बात नहीं है लेकिन स्टूडेंट का टीचर्स के साथ अभद्रता करने का मामला उजागर करना एक छात्रा को भारी पड़ गया. मामला मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के एक प्रतिष्ठित निजी कॉलेज से जुड़ा है.

हेड गर्ल ने स्कूल मैनेजमेंट को की थी शिकायत

शहर के निजी कॉलेज में 12वीं की एक छात्रा ने हेड गर्ल होने के नाते स्कूल मैनेजमेंट को एक पत्र के जरिए शिकायत की थी कि उनकी क्लास दूर एक ब्लॉक में लगने के कारण, वहां क्लास की पर्याप्त निगरानी नहीं हो पा रही है. ऐसे में वहां कुछ छात्रों द्वारा क्लास में ही अमर्यादित शब्दों का प्रयोग और महिला टीचर्स के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जा रहा है. लिहाजा क्लास को प्रिंसिपल रूम के आसपास शिफ्ट किया जाए. हेड गर्ल द्वारा जब यह शिकायत बार-बार की गई तो स्कूल प्रबंधन ने परेशानी का निराकरण करने के बजाय अन्य लोगों की तरह खुद भी दुर्व्यवहार को अनदेखा करने की सलाह देकर हेड गर्ल से ही किनारा कर लिया.

हेड गर्ल ने प्रताड़ना के चलते छोड़ा स्कूल

हेड गर्ल के शिकायत करने के बावजूद जब कॉलेज प्रबंधन ने उसकी बात को दरकिनार कर दिया तो दोषी छात्रों और स्कूल की एक टीचर द्वारा उलटे हेड गर्ल को ही परेशान करना शुरू कर दिया गया. इसके बाद छात्रा ने प्रताड़ित होकर हेड गर्ल के पद के साथ स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया.

इसी मामले से जुड़ा एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया तो स्कूल से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया पर उल्टे हेड गर्ल को मानसिक रूप से अस्थिर और अयोग्य बता दिया गया.

स्कूल मैनेजमेंट का दावा

इस मामले के गरमाने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने दावा किया है कि कॉलेज में छात्र-छात्राओं की हर समस्या के समाधान के लिए निर्धारित प्लेटफार्म है. हेड गर्ल द्वारा स्कूल के आंतरिक मामले को सार्वजनिक करना गलत और निराधार था. इसके लिए अनुशासन समिति ने भी जांच के बाद हेड गर्ल की गलती होना बताया था. इसके बाद छात्रा ने स्कूल छोड़ दिया था.

कॉलेज प्रबंधन को भेजा लीगल नोटिस

स्कूल में हेड गर्ल की मनोस्थिति और प्रताड़ना के चलते इस मामले में छात्रा की ओर से उनके माता-पिता ने कॉलेज प्रबंधन को एक लीगल नोटिस भेजा है. इसके जरिए स्कूल के फैसले पर आपत्ति ली है. प्रबंधन को धारा 21 के तहत निजता के अधिकार के उल्लंघन और मानसिक प्रताड़ना को लेकर यह नोटिस भेजा गया है. इसके अलावा छात्रा की ओर से भेजे गए वह ईमेल भी अब उजागर किए हैं. जिनमें छात्रा की ओर से कहा गया है कि उसे स्कूल प्रबंधन ने समस्या बताने पर मदद करने के बजाय उसे स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया था. इधर इस मामले में नए सिरे से नोटिस को लेकर प्रबंधन ने अब तक कोई उत्तर नहीं दिया है.