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इंदौर में संदिग्ध हालत में मिला महिला का जला शव, दूसरे मामले में PWD अधिकारी ने की आत्महत्या

घटना इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र के तपेश्वरी बाग की है. तपेश्वरी बाग में किराए का कमरा लेकर रहने वाली बैंक में पदस्थ अधिकारी पलक का शव जली हुई अवस्था में पुलिस को मिला. वहीं मृतका के पिता राधेश्याम कश्यप ने बताया कि "उनकी बेटी पलक पिछले 5 सालों से इंदौर में रह रही है. वह निजी बैंक में पदस्थ थी. तपेश्वरी बाग में किराए का कमरा लेकर अकेली ही रहती थी, लेकिन पिछले काफी दिनों उसे फोन पर बात नहीं हुई, तो मैं अचानक घर पर आया, लेकिन काफी देर तक जब मैंने घर का दरवाजा खटखटाया, तो उसके द्वारा दरवाजा नहीं खोला गया.

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में दो घटनाएं सामने आई है. जहां एक घटना में निजी बैंक में पदस्थ महिला अधिकारी का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला. महिला अधिकारी घर में अकेले रहती थी. पुलिस परिजनों के बयानों और आसपास लगे सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है. वहीं दूसरी घटना आत्महत्या की है. जहां एक पीडब्लयूडी अधिकारी ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली. सुसाइड नोट में अधिकारी द्वारा लगाए आरोपों की पुलिस जांच कर रही है.

इसके बाद मैंने दरवाजे को तोड़कर जब अंदर देखा तो उसका शव किचन में जली हुई हालत में पड़ा हुआ था. इसके बाद पूरे मामले की जानकारी खजराना पुलिस को दी गई. खजराना पुलिस ने शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए इंदौर के एमवाय अस्पताल पहुंचाया. मृतका के मोबाइल फोन के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है. मृतका मूल रूप से हरदा की रहने वाली है. वह किस वजहों से जली उन कारणों का पता लगाया जा रहा है.

इंदौर में युवती ने की आत्महत्या (ETV Bharat)

पीडब्लूडी अधिकारी ने घर में की आत्महत्या

इसके अलावा दूसरा मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का है. पलासिया थाना क्षेत्र में रहने वाले पीडब्ल्यूडी की अधिकारी आरती यादव ने अपने ही घर में आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि आरती यादव को उसके पति सहित अन्य परिजन गंभीर हालत में इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया. वहीं मृतका के भाई ने पति सहित अन्य लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

भाई ने लगाए बहन के पति और ससुर पर आरोप

उनका कहना था कि पति निलेश और उसके पिता केशव सिंह ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है और उन्होंने मेरी बहन आरती की हत्या की है. उसे आत्महत्या के रूप में बदला है. भाई के द्वारा यह भी आरोप लगाए गए कि उनकी बहन को पहले नींद की गोलियां खिलाई गई और उसके बाद उसकी हत्या कर उसे आत्महत्या में बदल गया है. मृतका के भाई ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी शादी को काफी समय हो गया था.

उसकी बहन की दो लड़कियां हैं, लेकिन पति और ससुर द्वारा लड़के को जन्म देने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था. साथ ही यह भी धमकी दी जाती थी कि यदि इस बार लड़का नहीं हुआ तो निलेश की दूसरी शादी करवा देंगे. पुलिस सभी बयानों के आधार पर जांच कर रही है.