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भीषण गर्मी के दौरान ट्रेन को आग की घटनाओं से बचाने रेलवे का मोबाइल फीडबैक अलर्ट

रेलवे ने ट्रेनों में शॉर्ट सर्किट या अन्य कारण से होने वाली आग की घटनाओं को रोकने के लिए नए इंतजाम किए.

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आग की घटनाओं से बचाने रेलवे का मोबाइल फीडबैक अलर्ट (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 12:47 PM IST

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इंदौर : रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस हो, हंपी एक्सप्रेस या फिर सासाराम स्टेशन पर गरीब रथ पैसेंजर. एक के बाद एक कई ट्रेनों में आग लगने की घटनाएं हुईं. वजह चाहे जो भी हो लेकिन अब इस स्थिति से निपटने के लिए रेलवे में यात्रियों के फीडबैक अलर्ट पर फोकस किया है. इसके अनुसार शिकायत मिलने पर तत्काल रेलवे कार्रवाई करेगा.

हरेक एसी बोगी में ऑन ड्यूटी स्टाफ का नंबर

इंदौर में रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार का कहना है "गर्मी के सीजन में एयर कंडीशन लगातार चल रहे हैं. इसके अलावा इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और अन्य विभागों से जुड़े मैकेनिकल सेटअप पर भी गर्मी का असर है. यात्रियों द्वारा सिगरेट फेंकना या फिर अन्य कारण से आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं. ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए अब ट्रेन के के हर एसी कोच में हरेक एसी पैनल पर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के संबंधित ऑन ड्यूटी स्टाफ का नंबर लिखा जा रहा है, जिससे कि एयर कंडीशन में कोई खराबी होने अथवा इलेक्ट्रिकल लाइन और बोगी में से कहीं पर भी स्पार्किंग या धुआं उठने पर यात्री तत्काल सूचना दे सकें.

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार (ETV BHARAT)

इलेक्ट्रिकल टीम लगातार करेगी निरीक्षण

रेलवे पीआरओ ने बताया "अब इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की टीम एयर कंडीशन कोच में लगातार निरीक्षण भी कर रही है. यात्रियों को बताया जा रहा है कि स्पार्किंग होने या एयर कंडीशन के गर्म होने या किसी भी प्रकार से आग लगने जैसी स्थिति की शिकायत की जा सकती है. अगर एसी ज्यादा कूलिंग कर रहा हो या फिर कूलिंग नहीं हो रही हो, तब भी यात्री रेलवे स्टाफ को फोन करके जानकारी दे सकते हैं. जैसे ही फोन आएगा तो तत्काल ऑन ड्यूटी टेक्निकल स्टाफ मौके पर पहुंचकर संबंधित शिकायत का निराकरण करेगा."

रेलवे के इस अलर्ट से आग लगने जैसी स्थिति पर समय रहते काबू पाया जा सकता है. रतलाम डिवीजन के अलावा सभी स्टेशन हो और ट्रेनों के टेक्निकल स्टाफ और अन्य जिम्मेदार लोगों को इसकी जानकारी दी गई है. खासकर एयर कंडीशन कोच के यात्रियों के फीडबैक पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा.

इन ट्रेनों में आग की घटना से रेलवे सतर्क

हाल ही में रतलाम स्टेशन पर त्रिवेंद्रम-हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के बी1 एसी कोच में आग लग गई थी, जिसमें समय रहते 68 यात्रियों को सुरक्षित बचा लिया गया. इसके अलावा बेल्लारी से बेंगलुरु जा रही हंपी एक्सप्रेस में भी शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जबकि सरहिंद स्टेशन के पास गरीब रथ एक्सप्रेस में धुआं निकालने के बाद आग लगने की घटना हुई. दौड़-पुणे डीएमयू ट्रेन के शौचालय में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई थी, जिस कारण एक यात्री फंस गया था लेकिन बाद में उसे बचा लिया गया. पातालकोट एक्सप्रेस में आगरा के पास एक कोच में आग लग गई थी, उस दौरान भी कुछ यात्री घायल हो गए थे.

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