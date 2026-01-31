ETV Bharat / state

कैलाश विजयवर्गीय की बैटिंग, सज्जन वर्मा ने संभाली विकेट कीपिंग, फिर हुई चौके-छक्के की बरसात

इंदौर: आपने राजनेताओं को एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते और निशाना साधते हुए देखा होगा. भले ही नेताओं की विचारधार एक जैसी न हो लेकिन वे एक-दूसरे से मतभेद नहीं रखते. कई ऐसे कार्यक्रमों या निजी समारोह में नेताओं को आपस में मिलते-जुलते हंसी-ठिठोली करते आप देख सकते हैं. इसी तरह मध्य प्रदेश प्रदेश की राजनीति के धुरंधर कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा राजनीति के मैदान में भले एक दूसरे के धुर विरोधी हों, लेकिन क्रिकेट के मैदान में एक साथ नजर आए. मौका था इंदौर में आयोजित पत्रकारों की क्रिकेट सीरीज का जहां एक दूसरे की बॉल पर दोनों ने जमकर चौके-छक्के लगाए.

इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच

शुक्रवार को इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीडिया क्रिकेट सीजन 15 के मैदान पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने पहुंचे थे. मैच की शुरुआत करते ही दोनों ने क्रिकेट में भी राजनीति का समा बांध दिया. कांग्रेसियों की ओर से सज्जन वर्मा ने कैलाश के खिलाफ बॉलिंग के लिए पूर्व रणजी खिलाड़ी गिरधर नागर को बॉलिंग दी. इस दौरान सज्जन वर्मा ने विकेट कीपिंग संभाली, हालांकि कांग्रेसियों की पहली बॉल पर ही कैलाश विजयवर्गीय ने चौका जड़ दिया.