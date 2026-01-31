ETV Bharat / state

कैलाश विजयवर्गीय की बैटिंग, सज्जन वर्मा ने संभाली विकेट कीपिंग, फिर हुई चौके-छक्के की बरसात

इंदौर प्रेस क्लब ने आयोजित किया क्रिकेट मैच, कैलाश विजयवर्गीय ने लगाए चौके-छक्के, सज्जन सिंह वर्मा ने की विकेट कीपिंग.

INDORE LEADERS CRICKET MATCH
कैलाश विजयवर्गीय ने की बैटिंग (KAILASH VIJAYVARGIYA X Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 31, 2026 at 8:46 AM IST

|

Updated : January 31, 2026 at 8:52 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: आपने राजनेताओं को एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते और निशाना साधते हुए देखा होगा. भले ही नेताओं की विचारधार एक जैसी न हो लेकिन वे एक-दूसरे से मतभेद नहीं रखते. कई ऐसे कार्यक्रमों या निजी समारोह में नेताओं को आपस में मिलते-जुलते हंसी-ठिठोली करते आप देख सकते हैं. इसी तरह मध्य प्रदेश प्रदेश की राजनीति के धुरंधर कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा राजनीति के मैदान में भले एक दूसरे के धुर विरोधी हों, लेकिन क्रिकेट के मैदान में एक साथ नजर आए. मौका था इंदौर में आयोजित पत्रकारों की क्रिकेट सीरीज का जहां एक दूसरे की बॉल पर दोनों ने जमकर चौके-छक्के लगाए.

इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित क्रिकेट मैच

शुक्रवार को इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीडिया क्रिकेट सीजन 15 के मैदान पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने पहुंचे थे. मैच की शुरुआत करते ही दोनों ने क्रिकेट में भी राजनीति का समा बांध दिया. कांग्रेसियों की ओर से सज्जन वर्मा ने कैलाश के खिलाफ बॉलिंग के लिए पूर्व रणजी खिलाड़ी गिरधर नागर को बॉलिंग दी. इस दौरान सज्जन वर्मा ने विकेट कीपिंग संभाली, हालांकि कांग्रेसियों की पहली बॉल पर ही कैलाश विजयवर्गीय ने चौका जड़ दिया.

कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा ने खेला क्रिकेट (ETV Bharat)

सज्जन वर्मा ने की कीपिंग, कैलाश ने लगाए चौके-छक्के

सज्जन वर्मा ने कहा कि "कांग्रेसियों की बॉल पर कैलाश विजयवर्गीय छक्का और अट्ठा लगाएंगे." वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा यदि सज्जन वर्मा बॉलिंग करेंगे तो मैं क्लीन बोर्ड हो जाऊंगा." इसके बाद काफी देर तक दोनों ने क्रिकेट कमेंट्री की और एक दूसरे के खिलाफ जमकर राजनीतिक छुट्कियां भी ली. इंदौर में हर साल प्रेस क्लब द्वारा मीडिया सीरीज क्रिकेट का आयोजन होता है. जिसमें शहर के पत्रकारों के अलावा पत्रकारिता से जुड़े छात्र और शिक्षण संस्थानों की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेती है.

INDORE PRESS CLUB CRICKET MATCH
कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा एक साथ (ETV Bharat)

इस दौरान उनके उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन के लिए शहर के राजनीति से जुड़े खिलाड़ी और समाजसेवी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में स्थित क्रिकेट मैदान में पहुंचते हैं. इस दौरान बारी-बारी से सभी क्रिकेट में भी हाथ आजमाते हैं.

Last Updated : January 31, 2026 at 8:52 AM IST

TAGGED:

INDORE PRESS CLUB CRICKET MATCH
KAILASH VIJAYVARGIYA BATTING
SAJJAN VERMA WICKET KEEPING
INDORE NEWS
INDORE LEADERS CRICKET MATCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.