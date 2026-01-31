कैलाश विजयवर्गीय की बैटिंग, सज्जन वर्मा ने संभाली विकेट कीपिंग, फिर हुई चौके-छक्के की बरसात
इंदौर: आपने राजनेताओं को एक-दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते और निशाना साधते हुए देखा होगा. भले ही नेताओं की विचारधार एक जैसी न हो लेकिन वे एक-दूसरे से मतभेद नहीं रखते. कई ऐसे कार्यक्रमों या निजी समारोह में नेताओं को आपस में मिलते-जुलते हंसी-ठिठोली करते आप देख सकते हैं. इसी तरह मध्य प्रदेश प्रदेश की राजनीति के धुरंधर कैलाश विजयवर्गीय और सज्जन वर्मा राजनीति के मैदान में भले एक दूसरे के धुर विरोधी हों, लेकिन क्रिकेट के मैदान में एक साथ नजर आए. मौका था इंदौर में आयोजित पत्रकारों की क्रिकेट सीरीज का जहां एक दूसरे की बॉल पर दोनों ने जमकर चौके-छक्के लगाए.
शुक्रवार को इंदौर प्रेस क्लब द्वारा आयोजित मीडिया क्रिकेट सीजन 15 के मैदान पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने पहुंचे थे. मैच की शुरुआत करते ही दोनों ने क्रिकेट में भी राजनीति का समा बांध दिया. कांग्रेसियों की ओर से सज्जन वर्मा ने कैलाश के खिलाफ बॉलिंग के लिए पूर्व रणजी खिलाड़ी गिरधर नागर को बॉलिंग दी. इस दौरान सज्जन वर्मा ने विकेट कीपिंग संभाली, हालांकि कांग्रेसियों की पहली बॉल पर ही कैलाश विजयवर्गीय ने चौका जड़ दिया.
सज्जन वर्मा ने कहा कि "कांग्रेसियों की बॉल पर कैलाश विजयवर्गीय छक्का और अट्ठा लगाएंगे." वहीं कैलाश विजयवर्गीय ने कहा यदि सज्जन वर्मा बॉलिंग करेंगे तो मैं क्लीन बोर्ड हो जाऊंगा." इसके बाद काफी देर तक दोनों ने क्रिकेट कमेंट्री की और एक दूसरे के खिलाफ जमकर राजनीतिक छुट्कियां भी ली. इंदौर में हर साल प्रेस क्लब द्वारा मीडिया सीरीज क्रिकेट का आयोजन होता है. जिसमें शहर के पत्रकारों के अलावा पत्रकारिता से जुड़े छात्र और शिक्षण संस्थानों की क्रिकेट टीमें हिस्सा लेती है.
इस दौरान उनके उत्साहवर्धन और प्रोत्साहन के लिए शहर के राजनीति से जुड़े खिलाड़ी और समाजसेवी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में स्थित क्रिकेट मैदान में पहुंचते हैं. इस दौरान बारी-बारी से सभी क्रिकेट में भी हाथ आजमाते हैं.