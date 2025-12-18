ETV Bharat / state

पावर हाउस में होगा सोलर प्लांट का बैकअप, मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे सोलर पार्क और विंड पार्क

देश भर में सौर ऊर्जा के बढ़ते उपयोग के चलते अब सोलर प्लांट से तैयार एनर्जी का केंद्रीकृत बैकअप रखने की तैयारी है. राज्य के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला के मुताबिक विभाग अब पावर बैकअप के अलावा पंप बैकअप के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने जा रहा है. इसके लिए क्षेत्रीय पावर हाउस और पावर स्टेशनों पर सोलर पावर के बैकअप स्थापित किए जाएंगे.

इंदौर: लोगों के घर में लगे सोलर प्लांट से बनी अतिरिक्त बिजली का बैकअप अब उनके क्षेत्रीय पावर हाउस में स्टोर किया जा सकेगा. राज्य सरकार सोलर उपभोक्ताओं की बिजली को पावर बैकअप के रूप में रखेगी, जो जरूरत पड़ने पर उपभोक्ताओं को प्रदान की जा सकेगी. मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर एक बड़ा सोलर प्लांट भी स्थापित करने जा रही है, जिसमें 6 महीने मध्य प्रदेश और 6 महीने उत्तर प्रदेश को बिजली मिलेगा.

मध्य प्रदेश में बनाए जाएंगे सोलर पार्क और विंड पार्क (ETV Bharat)

कई जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं सोलर पार्क

मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा, "मुरैना में 600 मेगावाट का हाइब्रिड पार्क विकसित किया जा रहा है. जिसमें सौर ऊर्जा से तैयार बिजली बैकअप का उपयोग सूर्योदय के पहले 4 घंटे तक और सूर्यास्त के बाद 4 घंटे तक किया जा सकेगा. इसी तरह के बैकअप क्षेत्रीय पावर हाउस में तैयार किए जाएंगे. आगर मालवा, धार, शिवपुरी, भिंड और सतना सहित कई जिलों में सोलर पार्क स्थापित किये जा रहे हैं. जिसमें बड़ी संख्या में निवेशक भी अपनी भागीदारी कर रहे हैं. इसके साथ ही मध्य प्रदेश में सोलर पर आधारित विंड पार्क की स्थापना भी की जाएगी."

'मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की 30% भागीदारी'

राकेश शुक्ला ने बताया सोलर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी के विस्तार के साथ लोगों को फायदा होगा. इंदौर में सौर ऊर्जा से संबंधित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, "मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन में 30% भागीदारी सौर ऊर्जा की है, क्योंकि राज्य में फिलहाल 4 हजार से 5 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन सौर ऊर्जा से हो रहा है."

52 हजार किसानों के घर लगाए जा रहे हैं सोलर पंप

कुसुम योजना को लेकर शुक्ला ने कहा, "केंद्र सरकार की कुसुम-ए योजना के अंतर्गत राज्य में 1700 मेगावाट का प्लांट स्थापित किया जा रहा है. जिसका टेंडर जारी कर दिया गया है. यह राज्य का सबसे बड़ा टेंडर है. इस योजना के अंतर्गत 52 हजार किसानों के घर सोलर पंप लगाए जा रहे हैं. जिसमें 90% तक की सब्सिडी है.

इस पर सोलर विशेषज्ञ राजीव राय बताते हैं कि "सोलर प्लांट के साथ अब बैटरी का बैकअप क्षेत्रीय पावर हाउस में स्टोरेज के रूप में रहेगा. जिस पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग काम कर रहा है."