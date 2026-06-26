तीन मंजिला घर में ही बना ली नकली शराब की फैक्ट्री, इंदौर की पॉश कॉलोनी में छापा
इंदौर के पॉश इलाके तुलसी नगर में शराब फैक्ट्री का सुराग लगाने में आबकारी टीम को 3 दिन तक गलियां छाननी पड़ी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 3:59 PM IST
इंदौर : शहर की पॉश कॉलोनी तुलसी नगर में उस समय लोग दंग रह गए, जब पता चला कि रिहायशी तीन मंजिला मकान में करीब डेढ़ साल से नकली शराब की फैक्ट्री चल रही थी. आबकारी विभाग की टीम इस मकान में चल रही शराब फैक्ट्री का सुराग लगाने के लिए 3 दिन तक गलियों में खाक छानते रही. आखिरकार टीम को सफलता मिल गई. मकान में छापा पड़ते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया.
आबकारी विभाग ने 3 दिन की सर्चिंग
आबकारी विभाग की टीम ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापा मारा. यहां बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई. मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. आबकारी विभाग को कुछ दिनों से लगातार शिकायत मिल रही थी कि तुलसी नगर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में अवैध शराब की फैक्ट्री चल रही है. इसके बाद आबकारी विभाग की टीम को सतर्क किया गया. आबकारी विभाग की टीम सिविल ड्रेस में तुलसी नगर में 3 दिन तक सर्चिंग करती रही.
शराब बनाने की पूरी सामग्री जब्त
इसी दौरान एक बिल्डिंग में संदिग्ध गतिविधियां नजर आई. इस तीन मंजिला बिल्डिंग में जब आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी तो अंदर का नजारा देख हैरान रह गए. बिल्डिंग के अंदर अवैध शराब बनाने का पूरा प्लांट लगा हुआ था. टीम ने यहां बड़ी मात्रा में अलग-अलग ब्रांड के लेबल लगी हुई शराब, पेपर स्टिकर और बोतलें जब्त की. करीब 144 लीटर देसी शराब भी आबकारी विभाग ने जब्त की.
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और भी कई लोग हो सकते हैं शामिल
आबकारी विभाग के नियंत्रक देवेश चतुर्वेदी के अनुसार "यहां से विनोद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. वह अवैध तरीके से प्लांट पर अलग-अलग ब्रांड की शराब बनाकर शहर में सप्लाई कर रहा था." आबकारी टीम का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इस अवैध काम में और लोगों के शामिल होने की संभावना है. आरोपी से पूछताछ के आधार पर उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आरोपी ने कहां-कहां शराब सप्लाई की, इसकी जानकारी ली जा रही है.