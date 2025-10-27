ETV Bharat / state

बढ़ते प्रदूषण से अलार्मिंग स्टेज में पहुंच रहे फेफड़े, सर्दियों में ऐसे रखें अपना ध्यान

इंदौर में प्रदूषण बढ़ने और मौसम बदलने से निमोनिया और फेफड़ों से जुड़ी बीमारियों के बढ़े मामले. विशेषज्ञ ने बताया बचने का उपाय.

INDORE WEATHER DISEASES INCREASE
इंदौर में फेफड़े से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़े (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 6:33 PM IST

3 Min Read
इंदौर: देशभर में लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते अब विभिन्न लोगों को न केवल सांस की बीमारियां हो रही हैं, बल्कि सर्दी का सीजन शुरू होते ही एलर्जी, निमोनिया और फेफड़ों से जुड़े तरह-तरह के रोग सामने आ रहे हैं. ऐसी स्थिति में चिकित्सा विशेषज्ञ भी अब सर्दियों में प्रदूषण से फेफड़ों को बचाने की सलाह दे रहे हैं.

सूजन एलर्जी सीओपीडी और निमोनिया में बढ़ोतरी

गौरतलब है कि बारिश के बाद विभिन्न शहरों में धूल की बढ़ती सांद्रता और प्रदूषण के कारण इस सीजन में सांस की बीमारियों की आशंका ज्यादा रहती है. स्वास रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि दोषी के मुताबिक, "एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने, वातावरण में कार्बन और धूल के कणों के कारण साइनस गले में इन्फेक्शन आवाज पैदा करने वाली नली में सूजन एलर्जी सीओपीडी और निमोनिया जैसी बीमारी तेजी से बढ़ रही है."

स्वास रोग विशेषज्ञ डॉ. रवि दोषी ने बताया बचने का तरीका (ETV Bharat)

ठंड में प्रदूषण से बचने के जरूरी उपाय

इसके अलावा फिलहाल दमे के मरीजों की संख्या में भी दोगुना का इजाफा हुआ है. डॉ. रवि दोषी ने बताया कि "ठंड के समय में प्रदूषण से बचने के लिए मास्क लगाना जरूरी है. इसके अलावा सार्वजनिक स्थान से लौटने के बाद हाथ मुंह धोना और हर संभव प्रदूषण से बचने की कोशिश जरूर करें." इधर इंदौर में यदि प्रदूषण पर गौर किया जाए तो दीपावली की रात आतिशबाजी के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स 323 तक पहुंच गया था, जो न केवल दम बल्कि सांस से जुड़े तमाम मरीजों के लिए खतरनाक स्तर का था.

कई इलाकों में पानी का छिड़काव किया गया

हालांकि, अगले दिन यह घटकर 156 तक आ गया था. इस स्थिति में शहर के कुछ इलाकों में भीषण प्रदूषण के मद्देनजर रात में पानी का छिड़काव करना पड़ा. वहीं पूर्वी और पश्चिमी इलाके में भी प्रदूषण का स्तर औसत से ज्यादा रहा. इंदौर जैसे शहर में अधिकांश सड़कों पर गड्ढे होने के कारण लोगों को धूल और डस्ट पार्टिकल के प्रदूषण का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है. ऐसी स्थिति में लोग सांसों से जुड़ी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं.

मौसम बदलते ही शुरू हो जाता है इन बीमारियों का खतरा

सर्दी शुरू होते ही सांस से संबंधित परेशानी के अलावा, खांसी, जुकाम, हल्का बुखार और गले में दर्द के अलावा छींक आना और छाती में दर्द जैसे लक्षण उभर सकते हैं. इसके अलावा कई बार छींक आने के अलावा सांस तेज चलना और छाती में जकड़न और रात में लगातार खांसी होना अस्थमा के लक्षण हो सकते हैं. इसी प्रकार निमोनिया में तेज बुखार और सर्दी जुकाम के अलावा छाती में दर्द के लक्षण भी नजर आते हैं, जिससे बचाव जरूरी है.

सामान्य तौर पर 100 से लेकर 200 के बीच का एयर क्वालिटी इंडेक्स माध्यम माना गया है, जबकि 200 से ज्यादा होने पर इससे खतरनाक माना जाता है. इस स्तर के प्रदूषण से गले के अलावा त्वचा, आंखों में जलन, सांस लेने में परेशानी, सर दर्द और घबराहट हो सकती है. दिल्ली, अंबाला, बेगूसराय, जोधपुर, नोएडा और गाजियाबाद, फरीदाबाद सहित कानपुर जैसे शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स दीपावली के दौरान 480 तक पहुंच गया था. जिसे सबसे खतरनाक माना गया है.

