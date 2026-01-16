ETV Bharat / state

भागीरथपुरा में राहुल की एंट्री, राजनीति का नया एपि सेंटर बना इंदौर, डैमेज कंट्रोल में जुटी सरकार

राहुल गांधी के 17 जनवरी को भागीरथपुरा पहुंचने से एक बार फिर सुर्खियों में यह मुद्दा. सरकार और नगर निगम डैमेज कंट्रोल में जुटी.

भागीरथपुरा में राहुल की एंट्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 16, 2026 at 5:00 PM IST

इंदौर: देश में दूषित पानी के लिए चर्चित इंदौर का भागीरथपुरा अब प्रदेश की राजनीति का एपि सेंटर बन गया है. 24 मौतों और बीमार लोगों की हालत को लेकर कांग्रेस हमलावर है. कांग्रेस का आरोप है कि दूषित पानी के कारण राज्य सरकार यहां हो रही मौतों पर अब तक नियंत्रण नहीं कर पाई है. इस बीच भागीरथपुरा में राहुल गांधी की एंट्री के बाद अब पूरे मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है.

डैमेज कंट्रोल के मोड में राज्य सरकार

देश में आठ बार स्वच्छता अवार्ड लेने वाले इंदौर शहर के विभिन्न इलाकों में अभी भी दूषित जल की सप्लाई हो रही है. 25 दिसंबर के बाद से भागीरथपुरा में दूषित पानी से अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है. दूषित पानी को लेकर बने इन हालातों में स्वच्छ शहर के अवार्ड पर भी देशभर में सवालिया निशान लग गए हैं. बावजूद इसके भागीरथपुरा के बिगड़ते हालात और मरीजों के लगातार सामने आने लेकर यहां नगर निगम और राज्य सरकार डैमेज कंट्रोल के मोड में है.

इधर बीते दिनों जब भागीरथपुरा मामले में विपक्षी दल कांग्रेस के नेता मृतकों के परिजनों से मिलने वहां पहुंचे थे तो पुलिस और सत्ताधारी दल से जुड़े नेताओं ने विरोध करते हुए उन्हें मृतकों के परिजनों के पास जाने से रोक दिया था. इसके बाद कांग्रेस ने भी भागीरथपुरा को ही सरकार के खिलाफ अपना राजनीतिक ठिकाना बना लिया था.

राजनीति का नया एपि सेंटर बना इंदौर (ETV Bharat)

शहर का वाटर ऑडिट और परिजनों से भेंट

कांग्रेस नेताओं को भागीरथपुरा जाने से रोकने के बाद विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भागीरथपुरा घटनाक्रम को लेकर शहर के विभिन्न इलाकों में वाटर ऑडिट अभियान शुरू किया. इसके बाद पता चला शहर के अधिकांश इलाकों में ड्रेनेज लाइन और पेयजल लाइन मिली हुई है या लीकेज के कारण उनका पानी आपस में मिल रहा है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि "दूषित पानी सप्लाई करना स्लो पाइजन जैसा है. प्रशासन से हमने बुद्धिजीवियों, एमपी के सभी पार्षदों को बुलाकर एक कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे लेकिन प्रशासन ने अनुमति नहीं दी."

'आपदा में अवसर तलाशने का तरीका ठीक नहीं'

इस स्थिति के बाद विपक्षी दल कांग्रेस ने शहर में दूषित पानी सप्लाई के हालातों में इंदौर को स्वच्छता अवॉर्ड मिलने पर सवालिया निशान उठाए थे. इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर की स्वच्छता और स्वच्छता कर्मियों का अपमान बताकर उल्टे कांग्रेस पर ही आपदा में अवसर तलाशने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि "इंदौर इसे लेकर बर्दाश्त नहीं करेगा, विपक्ष को सकारात्मक तरीके से अपनी बात करना चाहिए."

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इसे लेकर कांग्रेस पर जमकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि "इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर एक था और आगे भी रहेगा. उन्होंने कहा कि इंदौर की आन-बान और शान जाने नहीं देंगे ये हम वादा करते हैं."

3 घंटे भागीरथपुरा में रहेंगे राहुल गांधी

इस बीच इस मुद्दे को लगातार हवा देने की कोशिश में लगी कांग्रेस ने पूरे मामले की जानकारी लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को भेजकर उनसे भागीरथपुरा आने की मांग की थी. जिसे राहुल गांधी ने बीते दिनों स्वीकार किया और अब राहुल गांधी शनिवार को भागीरथपुरा पहुंच रहे हैं. जहां वे लगभग 3 घंटे तक रहेंगे.

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि "शनिवार को राहुल गांधी आ रहे हैं. राहुल गांधी यहां उन मृतकों के परिजनों से भेंट करेंगे जिनकी मृत्यु भागीरथपुरा के दूषित पानी पीने से हुई है. बीमार लोगों से मिलने अस्पताल भी जाएंगे." जाहिर है राहुल गांधी के पहुंचने से यह मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आने वाला है जिसके डैमेज कंट्रोल को लेकर फिलहाल सरकार और नगर निगम जुटी हुई है.

कांग्रेस के लिए क्यों जरूरी

इंदौर का भगीरथपुरा कांड कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुआ है क्योंकि इस मामले के जरिए कांग्रेस इंदौर नगर निगम में 25 साल से जमी भाजपा की निगम परिषद को सीधे तौर पर घेरने की स्थिति में है. इस मामले के जरिए कांग्रेस अपनी विधानसभा में सभी 9 सीटों पर हुई हार का भी बदला लेना चाहती है.

यह पूरा मामला खुद नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की विधानसभा में हुआ है, लिहाजा कांग्रेस इस मामले में विजयवर्गीय को भी घेरने का कोई मौका हाथ से नहीं छोड़ना चाहती. यही वजह है कि पूरे मामले में कांग्रेस ने राज्य इकाई के अलावा अब राहुल गांधी और केंद्रीय नेतृत्व को भी इस मामले में इंवॉल्व कर लिया है.

मुख्यमंत्री ने संभाली इंदौर की कमान

इंदौर नगर निगम में कई सालों से अपने वर्चस्व और खुद के महापौर के रहते कैलाश विजयवर्गीय को इस मामले में इस बार जितनी राजनीतिक क्षति हुई है उससे जल्दी उबर पाना संभव नहीं लगता है. मीडिया के साथ अपशब्द कहने और लगातार हो रही मौत पर नियंत्रण नहीं कर पाने के कारण भागीरथपुरा में ही विरोध झेलने वाले विजयवर्गीय की छवि इस बार अपने संगठन में ही प्रभावित हुई है.

यही वजह है कि नगरीय प्रशासन मंत्री रहते हुए खुद इंदौर की कमान मुख्यमंत्री मोहन यादव को संभालनी पड़ी. इसके बाद उन्होंने यहां पर मुख्य सचिव संजय दुबे की तैनाती करके विजयवर्गीय की राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं पर सवालिया निशान खड़े कर दिए थे. इसके बाद से ही विजयवर्गीय खुद भी मुख्यमंत्री के साथ मिलकर ही अब भागीरथपुरा में कोई निर्णय ले पानी की स्थिति में हैं.

दूषित पानी को लेकर लोगों में नाराजगी

भागीरथपुरा कांड के बाद जहां देश और दुनिया में इंदौर की स्वच्छता वाली ब्रांड इमेज को धक्का लगा है वहीं शहर के लोग भी अब साफ पानी और शहर की जर्जर सड़कों और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर सरकार और निगम प्रशासन से नाराज हैं. जिसे लेकर अब खुद सरकार के अलावा स्वयं सेवक संघ भी स्वीकार कर चुका है. यही वजह है कि बीते दिन संघ को इस मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा और महापौर पुष्यमित्र भार्गव को संघ कार्यालय तलब करके उन्हें स्थिति पर नियंत्रण करने की नसीहत देनी पड़ी थी.

बावजूद इसके अभी भी भागीरथपुरा में बीमार होकर भर्ती होने वाले लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है. यह बात और है कि राज्य सरकार अपने स्तर पर मान चुकी है कि अब वहां हालात सामान्य है लेकिन आम जनता अभी भी दूषित पानी के डर से टैंकर का पानी पीने को मजबूर है और वहां नई लाइन बिछाने में भी कम से कम 1 महीने का समय लगेगा.

