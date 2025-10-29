ETV Bharat / state

ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर्स से छेड़छाड़ के आरोपी को पुलिस दिलाएगी सख्त सजा, CCTV फुटेज जब्त

23 अक्टूबर को बाइक सवार आरोपी ने ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटरों से की थी अश्लील हरकत.

Australian players Molestation Case
आरोपी को पुलिस दिलाएगी सख्त सजा (Etv Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 6:01 PM IST

2 Min Read
इंदौर : एमआईजी थाना क्षेत्र में पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ की वारदात हुई थी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. वहीं अब पुलिस इस आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की कोशिश में जुटी है, जिससे विदेशियों से इस तरह की छेड़छाड़ की घटना दोबारा न हो सके. इसके लिए पुलिस के द्वारा कई एंगल से जांच कर सबूत जुटाए जा रहे हैं.

सीसीटीवी फुटेज बनेगा अहम सबूत

अब महिला खिलाड़ियों से आरोपियों की पहचान करवाने के साथ ही उनके बयान भी पुलिस के द्वारा करवाए जाएंगे और उसके बाद आरोपी को सख्त सजा दिलाने की कोशिश पुलिस के द्वारा की जाएगी. पिछले दिनों एमआईजी थाना क्षेत्र में आरोपी अकील द्वारा ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था. पुलिस ने आरोपी को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस अब सीसीटीवी समेत कई सबूत जुटा रही है.

WOMEN AUSTRALIAN PLAYERS MOLESTED
एमआईजी थाना क्षेत्र में 23 अक्टूबर की घटना (Etv Bharat)

वीसी के जरिए बयाने देंगी महिला क्रिकेटर्स

घटनास्थल का मौका मुआयना करने के बाद क्षेत्र में लगे कई सीसीटीवी के डीवीआर जब्त किए गए हैं. वहीं इंदौर की एमआईजी पुलिस उन महिला खिलाड़ियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेगी जिनके साथ छेड़छाड़ हुई. वीसी जरिए पुलिस आरोपी की पहचान करवाएगी और उसके बाद संभवत: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही महिला खिलाड़ियों के बयान कोर्ट के समक्ष करवाएगी. इस पूरी प्रक्रिया के बाद पुलिस इस पूरे मामले में कोर्ट के समक्ष चालान पेश कर आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी.

वहीं, इंदौर के हाई कोर्ट एडवोकेट जील शर्मा ने बताया, '' आमतौर पर इस तरह के हाई प्रोफाइल केस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित पक्ष के बयान दर्ज करवाए जाते हैं और इस पूरे मामले में भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के बयान भी इसी के माध्यम से ही कोर्ट के समक्ष होंगे.''

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 23 अक्टूबर की सुबह 11 बजे दो ऑस्ट्रेलियन महिला क्रिकेटर होटल रैडिसन ब्लू से पास एक कैफे जा रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार आरोपी ने दोनों के साथ सेल्फी लेने के बहाने अश्लील हरकत कर दी और फिर फरार हो गया. ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट को इस घटना का पता लोकेशन एप से चला जिसमें महिला क्रिकेटर ने इमरजेंसी पिंग किया था.

