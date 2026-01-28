इंदौर पुलिस ने चेकिंग के दौरान दोपहिया वाहन की डिक्की खोली तो होश उड़े
इंदौर में वाहन चेकिंग के दौरान दो लोगों से 46 किलो चांदी बरामद. आरोपी सटीक जवाब नहीं दे सके. पूछताछ जारी.
Published : January 28, 2026 at 7:10 PM IST
इंदौर: शहर की अन्नपूर्णा पुलिस थाने की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान चांदी तस्करी के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. दोनों के पास से डेढ़ करोड़ रुपए कीमत की करीब 46 किलो चांदी जब्त की गई है. आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है. इसके साथ ही इनकम टैक्स व जीएसटी की टीम भी पूछताछ कर रही हैं.
दोपहिया वाहन की डिक्की में रखी थी चांदी
वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने दोपहिया सवार पंकज और सौरभ को रोका. जब उनकी गाड़ी की तलाशी ली गई और डिक्की खोलकर देखा गया तो उसमें 46 किलो चांदी रखी मिली. जब दोनों युवकों से इस चांदी के बारे में जांच पड़ताल और पूछताछ की गई तो वे सही जवाब नहीं दे सके. इसके बाद इस पूरे ही मामले में अन्नपूर्णा पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ बीएनएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू कर दी.
इनकम टैक्स व जीएसटी टीमें भी पूछताछ में जुटी
आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस ने इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग को 46 किलो चांदी जब्ती की जानकारी दी. पुलिस के अनुसार जब्त की गई चांदी की कीमत बाजार के हिसाब से डेढ़ करोड़ रुपये से ज्यादा है. आरोपी इतनी मात्रा में चांदी लेकर कहां से आए और किसी व्यक्ति को देने के लिए जा रहे थे, इस बारे में जांच टीमें पूछताछ कर रही हैं. पुलिस का मानना है कि चांदी लगातार महंगी होने के कारण तस्करी की जा रही है.
इंदौर में वाहन चेकिंग अभियान तेज
डीसीपी आनंद कलादगी ने बताया "वाहन चेकिंग के दौरान ये मामला पकड़ में आया है. इतनी बड़ी मात्रा में चांदी दोपहिया वाहन से ले जाई जा रही थी. आरोपी कोई सटीक जवाब नहीं दे सके हैं. पूछताछ जारी पुलिस के साथ ही इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग की टीम मामले की पड़ताल में जुटी हैं."
इंदौर में वाहन चेकिंग के दौरान अभी तक ड्रग्स ही बरामद किया जा रहा था कि लेकिन इस बार इतनी बड़ी मात्रा में चांदी जब्त होने से पुलिस के कान खड़े हो गए हैं.