ETV Bharat / state

चेकिंग के दौरान इंदौर पुलिस ने खुलवाई कार की डिक्की, अंदर का नजारा देखे उड़े होश

इंदौर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी 1 करोड़ 18 लाख की नकदी, 3 युवकों को हिरासत में लेकर जांच में जुटी पुलिस.

INDORE 1 CRORE FOUND CAR
इंदौर पुलिस को कार में मिली बड़ी मात्रा में नकदी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 30, 2025 at 7:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: कनाडिया पुलिस ने सोमवार को वाहन चेकिंग के दौरान कार की डिग्गी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए नगद पकड़े हैं. साथ ही पुलिस ने 3 युवकों को भी हिरासत में लिया है. पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया है. इतनी बड़ी रकम किसकी है और युवक कहां लेकर जा रहे थे. पुलिस इसका पता लगाने की कोशिश कर रही है. प्रथम दृष्टया पुलिस ने इसको हवाला के पैसे मानकर जांच शुरू कर दी है. साथ इस मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी दे दी है.

कार से 1 करोड़ 18 लाख रुपए जब्त

इंदौर पुलिस द्वारा इन दिनों वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत सोमवार को कनाडिया थाना क्षेत्र में पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान उनको एक संदिग्ध कार आते दिखी, जिसमें 3 युवक बैठे थे. पुलिस वालों ने जैसे ही कार रोकने का इशारा किया, कार में बैठे युवक घबरा गए. इसके बाद अधिकारियों ने कार की तलाशी ली, तो उन्हें कार की डिग्गी में एक बॉक्स रखा था. जिसमें कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए छुपाकर रखे थे.

3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया (ETV Bharat)

3 युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया

पुलिस को मुखबिरों से पुख्ता जानकारी मिली थी कि राजेश, आनंद और प्रभात कार के जरिए बड़ी मात्रा में रुपए लेकर कहीं जा रहे है. इसी सूचना के आधार पर पुलिस पहले से इन आरोपी का इंतजार कर रही थी. जैसे ही कार चेकिंग पॉइंट के पास पहुंची, पुलिस ने तुरंत कार सवारों को पकड़ लिया और कार की तलाशी ली. इस दौरान अधिकारियों डिक्की से नोटों की गड्डियां भरी बैग मिली. जिनकी गिनती करने पर कुल 1 करोड़ 18 लाख रुपए की राशि निकली. युवक इस रकम के स्रोत के बारे में नहीं बता सके, जिसके बाद पुलिस ने रकम जब्त कर ली.

हवाला नेटवर्क की तलाश जारी

कार से जब्त की गई रकम के बार में पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को सूचना दे दी है. अब इनकम टैक्स विभाग पूरे मामले में जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है. इंदौर एसीपी कुंदन मंडलोई ने कहा," कनाडिया पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है. वहीं दूसरी ओर अब इनकम टैक्स विभाग भी जांच कर रही की इतनी बड़ी रकम लेकर युवक कहां से लेकर आए है." ये रुपए संभवत: हवाला के हो सकते हैं. इस एंगल से भी इनकम टैक्स विभाग हवाला नेटवर्क का पता लगाने में जुट गई है. तीनों युवकों को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ जारी है.

TAGGED:

INDORE POLICE SEIZED CASH
INDORE 3 ACCUSED ARREST
INDORE HAWALA NETWORK
INDORE POLICE CHECK CAR
INDORE 1 CRORE FOUND CAR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.