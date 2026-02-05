अगर आपने मरते हुए को दिया जीवनदान, मध्य प्रदेश पुलिस से मिलेगा इनाम
केंद्र सरकार की राहवीर योजना का मध्य प्रदेश में दिखा असर, इंदौर में दो लोगों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए.
इंदौर: रोड एक्सीडेंट में कई बार लोगों की जान बस इसलिए चली जाती है, क्योंकि वक्त पर उन्हें इलाज नहीं मिल पाता. जब रास्ते पर किसी दुर्घटना को राह चलता देखता है, तो ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए मदद का हाथ नहीं बढ़ाते, क्योंकि वह किसी कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहते. लेकिन इस समस्या का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने निराकरण दिया है. अब आपके मदद का एक हाथ किसी की जान तो बचा ही सकता है, साथ ही आपको इसका इनाम भी मिलेगा. ऐसा मध्य प्रदेश के इंदौर में होने भी जा रहा है. जहां इंदौर पुलिस दो व्यक्तियों को सम्मानित करने वाली है.
राहवीर योजना को लेकर इंदौर कंट्रोल रूम में बैठक
केंद्रीय सड़क परिवह एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राह वीर योजना बनाई है. जिसके तहत अगर आप किसी दुर्घटनाग्रस्त की मदद करते हैं, तो आपको सम्मानित किया जाएगा. इस योजना का लाभ अब लोगों को मिलते हुए नजर भी आ रहा है. सबसे पहले इंदौर पुलिस कंट्रोल रूम में स्वास्थ्य विभाग, आरटीओ और पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई. बैठक में तीनों विभागों के अधिकारियों ने तय किया कि मदद करने वाले को कैसे पुरस्कृत किया जाए.
इंदौर में 2 लोगों को मिलेंगे 25-25 हजार रुपए
इसी कड़ी में जब इस योजना के तहत 4 लोगों के नाम सामने आए. जिन्होंने पीड़ितों की मदद की थी. जिसको ड्रिस्ट्रिक्ट अप्रेजल कमिटी के द्वारा दो प्रस्ताव आए. जिसमें पाया कि लसूडिया क्षेत्र में सूरज विश्वकर्मा निवासी न्याय नगर और निलेश गौर निवासी रामानंद ने सड़क एक्सीडेंट में घायल व्यक्तियों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया था. जहां उनकी जिंदगी बच गई थी. अब इन दोनों को इंदौर आरटीओ के जरिए 25-25 हजार का इनाम दिया जाएगा. इसके साथ ही दो अन्य लोगों के नाम भी जोड़े जा रहे हैं, जिन्हें भी जल्द पुरस्कृत किया जाएगा.
राहवीर योजना के तहत लोग कर रहे अच्छे काम
यह योजना केवल लोगों की सड़क दुर्घटना में जान बचाने के लिए संचालित हो रही है. वहीं मामले में डीसीपी कृष्णलाल चंदानी का कहना है कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना मध्य प्रदेश में संचालित की जा रही है. इस योजना के तहत अगर कोई सड़क दुर्घटना में घायल होता है और कोई राहगीर उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाता है, इसलिए उसे राहवीर नाम दिया गया है. इस योजना के तहत अब लगातार उन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो कि अच्छा काम कर रहे हैं.
राहवीर योजना में बनाई 2 कैटेगरी
डीसीपी चंदानी ने कहा कि पहले लोग कानून पचड़े और बयान देने के चक्कर में मदद करने से पीछे हटते थे, इसी को देखते हुए यह योजना बनाई गई है. अगर एक्सीडेंट वाले शख्स को उसके गोल्डन टाइम यानि एक घंटे के अंदर इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है. इसमें दो कैटेगरी बनाई गई है, जिसके हिसाब से राशि का निर्धारण किया जा रहा है. इसके साथ ही डीसीपी ने अपील करते हुए कहा कोई भी अगर किसी दुर्घटनाग्रस्त शख्स को देखता है, तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाएं या फिर डायल 112 पर कॉल कर दें. जिससे उसकी जान बच सके. अब कानून बहुत सहज हो चुका है.