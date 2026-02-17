ETV Bharat / state

नाइजीरिया से इंदौर आया गर्लफ्रेंड से मिलने, 3 साल पहले एक्सपायर हो चुका वीजा, अब गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार, हीरानगर थाना पुलिस को सूचना मिली कि नाइजीरियाई युवक पैंडों वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से भारत में रह रहा है. आरोपी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया है. जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया.

इंदौर: मध्य प्रदेश के इंदौर में विदेशी नागरिक के खिलाफ हीरा नगर थाना पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है. नाइजीरियाई नागरिक पैंडों को वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद भारत में अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी हीरा नगर थाना क्षेत्र में अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.

अवैध रूप से भारत में रह रहा युवा गिरफ्तार (ETV Bharat)

2023 में समाप्त हुआ वीजा

आरोप है कि पैंडों का वीजा साल 2023 में ही समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वह बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहा था. बीते दिनों आरोपी की तलाश लसूड़िया थाना पुलिस भी कर रही थी. फिलहाल पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही है कि वह भारत में कितने सालों से रह रहा है. वह किन लोगों के संपर्क में है और अवैध रूप से रहने के दौरान उसने क्या-क्या गतिविधियां की.

डिटेंशन सेंटर भेजने की तैयारी में जुटी पुलिस

आरोपी की गिरफ्तार के बाद पुलिस ने इंटेलिजेंस को रिपोर्ट भेजी है. उसको डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा. जिसके बाद दूतावास से संपर्क कर युवक को नाइजीरिया भेजा जाएगा. पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका वीजा करीब तीन साल पहले खत्म हो चुका था, लेकिन उसने वीजा समाप्त होने की जानकारी किसी को नहीं दी. अब पुलिस उसके मकान मालिक से भी पूछताछ कर रही है. जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इंदौर के एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने बताया, " युवक नाइजीरिया का रहने वाला है और उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है. मामले की प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि आरोपी इंदौर में अपनी गर्ल फ्रेड से मिलने आया था. पुलिस को सूचना मिलने पर करवाई की गई है. फिलहाल जांच की जा रही है."