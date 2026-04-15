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पार्षद फौजिया शेख और रुबीना इकबाल के खिलाफ FIR, वंदे मातरम गाने से किया था इंकार

इंदौर में दो महिला पार्षदों के खिलाफ FIR दर्ज, नगर निगम परिषद के बजट सत्र के दौरान वंदे मातरम गाने से किया था इंकार.

INDORE FIR 2 FEMALE COUNCILOR
फौजिया शेख और रुबिना इकबाल के खिलाफ FIR, (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 12:59 PM IST

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इंदौर: नगर निगम परिषद के बजट सत्र में कांग्रेस की दो अल्पसंख्यक महिला पार्षदों ने वंदे मातरम गीत गाने से इंकार कर दिया था. जिसके बाद यह मुद्दा तेजी से राजनीतिक गलियारों में उठा. इस मामले में पुलिस ने दोनों पार्षदों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है. बताते चलें मध्य प्रदेश में यह पहला मामला है, जब किसी जनप्रतिनिधि पर वंदे मातरम नहीं गाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई हो.

पार्षदों का बयान, अल्लाह के सिवा नहीं कर सकते किसी की इबादत

दरअसल, नगर निगम के बजट सम्मेलन में कांग्रेस पार्षद फोजिया शेख अलीम ने वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था. इसके बाद कांग्रेस द्वारा दोनों पार्षदों का समर्थन करने की बजाय उनके वंदे मातरम नहीं गाने के फैसले को गलत बताया था. लिहाजा फोजिया शेख अलीम को अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं मिला था. जिस पर उनकी सहयोगी वरिष्ठ पार्षद रुबीना इकबाल खान का कहना था कि "फोजिया शेख अलीम की तरह ही वे अल्लाह के सिवा वंदे मातरम गीत के जरिए किसी और की इबादत नहीं कर सकती, क्योंकि यह इस्लाम में हुकुम है." इसके बाद से ही भाजपा ने दोनों का एड्रेस पार्षद के खिलाफ संभाग आयुक्त कार्यालय में प्रदर्शन करते हुए पूरे मामले की शिकायत एमजी रोड थाने में की थी.

दो पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज (ETV Bharat)

पुलिस ने दोनों पार्षदों पर दर्ज की FIR

इस मामले में करीब तीन शिकायतें अलग-अलग रूप से थाने में पहुंची. इस पर जांच के लिए उन्होंने सभापति मुन्नालाल यादव व कुछ भाजपा पार्षदों के बयान लिए थे. इसके अलावा सदन की रिकॉर्डिंग भी जब्त की थी. जिसके आधार पर पुलिस ने दोनों पार्षदों के बयान दर्ज किए थे. जिस पर फैसला लेते हुए बुधवार को शहर के एमजी रोड थाना पुलिस ने इस मामले में फोजिया शेख अलीम के अलावा कांग्रेस पार्षद रुबीना इकबाल खान के खिलाफ धारा 196 (1) में प्रकरण दर्ज किया है.

इस मामले मेंं एसीपी विनोद दीक्षित ने बताया "दोनों पार्षदों के खिलाफ 5 वर्ष तक की सजा एवं आर्थिक दंड का भी प्रावधान है. एमजी रोड थाने में दो-तीन शिकायतें हुई थीं, जिनकी जांच पुलिस अफसर कर रहे थे."

जबरदस्ती नहीं करवा सकते

इस मामले में फोजिया शेख आलिम और रुबीना इकबाल का कहना है कि "जिस दिन यह घटना कोई उस दिन नगर निगम में गंदे पानी की सप्लाई पर चर्चा करनी थी, लेकिन भाजपा पार्षद उन्हें बजट पर बहस ना करके सदन को गुमराह किया. उन्होंने कहा संविधान के अनुच्छेद 91 और 25 में स्पष्ट प्रावधान है कि वंदे मातरम गाने और किसी भी धर्म को जबरदस्ती मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता.

उन्होंने कहा पुलिस को भी यह रिकॉर्ड और नियम उपलब्ध कराए गए हैं. इसके बावजूद पुलिस ने क्या कार्रवाई की है. यह देखने पर पता चलेगा, उन्होंने स्पष्ट किया कि वह 20 साल से सदन में है और उन्होंने हमेशा वंदे मातरम् और राष्ट्र का सम्मान किया है.

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