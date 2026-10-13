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इंदौर में महिला सुरक्षा के लिए तैनात हुई शक्ति, छेड़छाड़ करने वालों को ऑन द स्पॉट मिलेगा सबक

इंदौर में महिला सुरक्षा के लिए तैनात हुई शक्ति ( Etv Bharat )

इंदौर : मध्य प्रदेश के इंदौर में बढ़ते महिला अपराधों पर लगाम लगाने और नवरात्रि के अवसर पर महिलाओं को विशेष सुरक्षा देने के लिए अब शक्ति मैदान में उतर गई है. इंदौर पुलिस ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नवरात्रि के अवसर पर शक्ति मोबाइल टीम को तैनात कर दिया है. इस महिला पुलिस टीम की जिम्मेदारी होगी कि इंदौर में नवरात्रि पर आयोजित गरबे व अन्य आयोजनों में युवतियों और महिलाओं के साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना हो. ऐसा करने वालों को शक्ति टीम तुरंत सबक सिखाएगी. इसके साथ ही शक्ति मोबाइल टीम महिला संबंधी अपराधों पर भी कड़ी नजर रखेगी.

क्यों पड़ी इंदौर में शक्ति की जरूरत? इंदौर में देर रात महिलाएं और युवतियां जब अकेले घर लौटती हैं, तो उनके साथ अभद्रता या छेड़छाड़ की वारदात होती हैं. यही वजह है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर इंदौर पुलिस काफी अलर्ट है. ऐसे में इंदौर पुलिस कमिश्नर के द्वारा शक्ति मोबाइल टीम का गठन किया गया है. पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह के मुताबिक, '' महिलाओं की सुरक्षा को व्यवस्थित करने के लिए शक्ति मोबाइल टीम का गठन किया गया है. प्रत्येक शक्ति मोबाइल टीम पर महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेगी और इंदौर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे गरबा व अन्य आयोजनों पर निगरानी रखेगी.''