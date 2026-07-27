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इंदौर जेल के गेट पर पहुंचते ही जादू! दो आरोपियों के हाथ और पैर में बंधे प्लास्टर गायब

इंदौर जिला जेल के बाहर दो आरोपियों का चौंकाने वाला वीडियो सामने आते ही पुलिस बचाव की मुद्रा में. जांच कराने का आश्वासन.

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इंदौर जिला जेल (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 27, 2026 at 1:20 PM IST

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इंदौर : पुलिस और अपराधियों के बीच साठगांठ के मामले अक्सर सामने आते रहते हैं. अब एक बार फिर इंदौर में ऐसा ही मामला सामने आया है. गुंदागर्दी के आरोप में गिरफ्तार दो युवकों ने पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया. दोनों आरोपियों के हाथ-पैर में प्लास्टर बंधे थे. पुलिस का दावा है कि भागने की कोशिश दोनों आरोपी घायल हुए. लेकिन पुलिस के इन दावों की हवा निकल गई, जब इंदौर जिला जेल के बाहर का वीडियो सामने आया.

भागते समय आरोपियों के घायल होने का दावा

मामले के अनुसार इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों कार चालक के साथ मारपीट और दुकान में तोड़फोड़ करने वाले दो आरोपी निक्की अहिरवार और ओम जगताप को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. जब दोनों आरोपियों को पुलिस ने मीडिया के सामने पेश किया तो उनके हाथों और पैरों में प्लास्टर चढ़ा हुआ था. इस दौरान बताया गया था कि पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ने के लिए पीछा किया. भागने के दौरान दोनों आरोपी घायल हुए हैं.

जेल पहुंचते ही दो आरोपियों के हाथ और पैर में बंधे प्लास्टर गायब (ETV BHARAT)

जेल के बाहर लोगों ने वीडियो बनाया

इसके बाद दोनों आरोपियों को इंदौर जिला जेल भेजने की कार्रवाई शुरू हुई. दोनों आरोपियों को लेकर पुलिस जिला जेल पहुंची. जेल के बाहर दोनों आरोपी पुलिस के सामने ही हाथ-पैर में बंधे प्लास्टर खोलने लगते हैं. पुलिस भी उन्हें देखती रहती है. इस घटना का वीडियो मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने बना लिया. इस मामले में एसीपी रुबीना मेजबानी का कहना है "मामला मेरी जानकारी में आया है. जांच करवाई जा रही है. जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल

आमतौर पर पुलिस जब ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए जाती है तो वे भागते हैं और फिर कहीं गिर जाने के कारण उन्हें गंभीर चोट लग जाती है. कुछ लोगों का कहना है कि गंभीर अपराध को देखते हुए पुलिस उन्हें सख्त सजा देने के चलते पिटाई करती है, जिस कारण उन्हें इस तरह की चोट लग जाती है. अब जिस तरह से यह प्लास्टर उतारने का वीडियो सामने आया है, उसके बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं.

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