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सुनसान में खड़ी थी वैगनआर, अंदर से निकला 80 लाख का खजाना, नोटों का पहाड़ देख चकराई पुलिस

कार में पुलिस को मिले अस्सी लाख रुपए ( ETV Bharat )

इंदौर: कनाड़िया पुलिस ने बुधरात रात 11 बजे एक कार से 80 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं. इस दौरान पुलिस ने कार से दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है. जब उनसे 80 लाख रुपए नगद के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई उचित जवाब नहीं दिए गए. जिसके चलते पुलिस ने 80 लाख रुपए जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

खड़ी कार से 80 लाख कैश बरामद