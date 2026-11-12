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सुनसान में खड़ी थी वैगनआर, अंदर से निकला 80 लाख का खजाना, नोटों का पहाड़ देख चकराई पुलिस

इंदौर पुलिस को बड़ी कामयाबी, सुनसान इलाके में खड़ी कार में पुलिस को मिले अस्सी लाख, पुलिस ने बरामद कर शुरू की जांच. रिपोर्ट-संदीप मिश्रा

80 lakh rupees found inside car
कार में पुलिस को मिले अस्सी लाख रुपए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2026 at 9:55 AM IST

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इंदौर: कनाड़िया पुलिस ने बुधरात रात 11 बजे एक कार से 80 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं. इस दौरान पुलिस ने कार से दो युवकों को भी गिरफ्तार किया है. जब उनसे 80 लाख रुपए नगद के बारे में पूछताछ की गई तो उनके द्वारा कोई उचित जवाब नहीं दिए गए. जिसके चलते पुलिस ने 80 लाख रुपए जब्त कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

खड़ी कार से 80 लाख कैश बरामद

इंदौर की कनाडिया पुलिस को सूचना मिली थी की एक बड़े मॉल के पीछे खुले मैदान में एक कार खड़ी हुई है. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार में सवार दोनों युवकों से पूछताछ शुरू की. लेकिन उनके द्वारा किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी. बल्कि पुलिस को देखकर वह घबरा गए. जिस पर पुलिस को शक हुआ. पुलिस कर्मियों को कार में कुछ संदिग्ध वस्तु रखी हुई मिली. जिसके चलते पुलिसकर्मियों ने जब कार की तलाशी ली तो उसमें 80 लाख रुपए नगद मिले. जिसमें ₹500 के नोटों के 75 लाख, ₹100 के नोटों के तीन लाख और ₹200 के नोटों के दो लाख रुपए नगद रखे हुए थे.

80 lakh seized indore
सुनसान में खड़ी थी वैगनआर कार (ETV Bharat)

जमीन बेचकर देवास ले जा रहे थे कैश

जब इतनी बड़ी मात्रा में नगद रुपए मिले तो पुलिस कर्मियों ने पूरे मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी. इसके बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और कार में सवार दोनों युवक देवास निवासी त्रिलोक और उसके साथी मनोज से पूछताछ की. प्रारंभिक तौर पर दोनों युवकों ने बताया की जमीन बेचने के बाद यह रुपए उन्हें एक व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं. इन्हीं रुपयों को लेकर वह अपने गांव देवास जा रहे थे. लेकिन जमीन बेचने से संबंधित किसी तरह के कोई दस्तावेज उनके द्वारा पुलिस को उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं.

indore police 2 suspects arrest
पुलिस ने दो लोगों से पूछताछ की (ETV Bharat)

जमीन के दस्तावेज पेश नहीं कर पाए युवक

जिसके चलते पुलिस ने 80 लाख रुपए को जब्त कर पूरे मामले की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को दे दी है. एसीपी आशीष पटेल का कहना है कि, ''प्रारंभिक तौर पर पकड़े गए दोनों युवकों के द्वारा जमीन बेचने से संबंधित 80 लाख रुपए की जानकारी दी जा रही है. लेकिन इसके एवज में किसी तरह के कोई दस्तावेज अभी तक पेश नहीं किए गए हैं. जिसके चलते जांच की जा रही है कि युवक सच बोल रहे हैं या झूठ. जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.''

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