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इंदौर पुलिस ने बनाया रिकॉर्ड, मानव श्रृंखला में भाग लेने पहुंचे साढ़े 8 हजार शहरवासी

इंदौर पुलिस ने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया. नशे के खिलाफ जनजागरुकता अभियान के तहत गली-मोहल्लों में कार्यक्रम.

Indore Police World Record
इंदौर में नशे के खिलाफ बनाई मानव श्रृंखला (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 1:48 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 2:23 PM IST

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इंदौर : मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं. लोगों को खासकर युवाओं को नशे के दुष्परिणाम बताए जा रहे हैं. जनजागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने 'नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0' शुरू किया है. इसी के तहत इंदौर पुलिस ने मानव श्रृंखला बनवाकर नशे से दूर रहने का संदेश लोगों को दिया. मानव श्रृंखला में साढ़े 8 हजार से ज्यादा लोगों ने भाग लिया.

इंदौर पुलिस कमिश्नर का संदेश

नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस आयुक्त कार्यालय में जनजागरूकता कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ ही सामाजिक संस्थाओं, खिलाड़ियों, नगर सुरक्षा समिति, पुलिस अधिकारियों-कर्मचारियों ने भाग लिया. इस दौरान लोगों की मानव श्रृंखला बनाकर नशे के विरुद्ध अलख जगाई गई. इससे पूर्व 7,100 लोगों की मानव श्रृंखला का रिकॉर्ड इंदौर पुलिस ने ही बनाया था.

नशे के खिलाफ समाज को लड़नी होगी लड़ाई

पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने युवाओं से नशे से दूर रहने और समाज के अन्य लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा "नशे के विरुद्ध लड़ाई केवल पुलिस की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है. परिवार, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक संगठन, प्रशासन और नागरिक जब एकजुट होकर प्रयास करते हैं, तभी नशामुक्त समाज का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है."

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई. प्रतिभागियों ने स्वयं नशे से दूर रहने, अपने परिवार एवं मित्रों को जागरूक करने तथा नशामुक्त इंदौर और नशामुक्त मध्य प्रदेश के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया.

जगह-जगह आयोजन कर रही पुलिस

इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों, बस्तियों, सामाजिक संगठनों एवं समाज के विभिन्न वर्गों के बीच व्यापक जनजागरूकता गतिविधियां संचालित की जा रही हैं. अभियान का उद्देश्य युवाओं एवं आमजन को नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करना है.

Last Updated : July 21, 2026 at 2:23 PM IST

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