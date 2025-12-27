ETV Bharat / state

नाबालिग को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, साथियों के साथ मिलकर युवक को चाकुओं से गोदा

मामला इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र का है. क्षेत्र में रहने वाले नीरज गंगराड़े पर क्षेत्र में ही रहने वाले आर्यन, रोहित व अन्य दो नाबालिगों ने योजनाबद्ध तरीके से हमला कर उसको मौत के घाट उतार दिया और फरार हो गए.

इंदौर: इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में देर रात बदमाशों ने एक युवक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था. पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दो नाबालिग हैं. आरोपियों ने एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए युवक को मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने कुछ ही घंटे में जांच पड़ताल कर वारदात को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

जानकारी के मुताबिक पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को बताया मृतक नीरज ने आर्यन को किसी बात को लेकर थप्पड़ मार दिया था. इसी बात को लेकर आर्यन पिछले कई दिनों से नीरज से बदला लेने की योजना बना रहा था. गुरुवार देर रात नीरज अपने मित्र रितेश के साथ कहीं जा रहा था. इसी दौरान आरोपी आर्यन, रोहित व दो अन्य नाबालिगों ने उन्हें रोका और थप्पड़ मारने की बात को लेकर नीरज से विवाद करने लगे.

पुलिस ने 10 घंटे की मशक्कत के बाद चारों आरोपियों को दबोचा

विवाद इतना बढ़ गया कि उन्होंने नीरज पर चाकू से हमला कर कर दिया. नीरज पर हमला होते देख उसका दोस्त रितेश घटनास्थल से भाग गया और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर रूप से घायल नीरज को नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंची जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने मामले में हत्या का केस दर्ज किया और तकरीबन 10 घंटे की मशक्कत के बाद वारदात को अंजाम देने वाले चारों आरोपियों को दबोच लिया.

वारदात को अंजाम देने के बाद दो आरोपी देवास भाग गए थे. आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, साथ ही उनके आपराधिक रिकार्ड भी खंगाले जा रहे हैं. बता दे इंदौर में 2 दिन में हत्या की दो वारदात सामने आ चुकी है. जिस तरह से एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं उससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.