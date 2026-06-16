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कोई ठकठकाए कार के ग्लास तो मत खोलना विंडो, नहीं तो लुट जाएगा महंगा मोबाइल फोन

इंदौर: कार के शीशे खटखटाकर गाड़ियों में रखे हुए मोबाइल और अन्य सामान उठाकर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है. पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, ये सभी उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले हैं. पिछले काफी दिनों से इंदौर सहित देश के अलग-अलग शहरों में इसी तरह से लूट की वारदातों का अंजाम दे रहे थे. पकड़े गए आरोपियों से 30 मोबाइल और अन्य सामान पुलिस ने जब्त किया है.

इंदौर के भवरकुआ और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार एक गैंग के द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था. आरोपियों के द्वारा कार चालकों को ही सिर्फ निशाना बनाया जाता था. इस दौरान आरोपियों के द्वारा कार चालकों को यह कहा जाता था कि आपकी कार से पीछे एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसके बाद संबंधित कार चालक के द्वारा जैसे ही कार का ग्लास नीचे किया जाता था तुरंत आरोपियों के द्वारा कार में रखे मोबाइल और अन्य सामान चुरा लिया जाता था और फरार हो जाते थे.

यूपी के आरोपियों को पुलिस ने उदयपुर से किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

यूपी के आरोपियों को उदयपुर से किया गिरफ्तार

डीसीपी सुनील मेहता ने बताया, "पुलिस को कुछ लोगों से लगातार ऐसी ही शिकायतें मिलीं थी, जिन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद 2 थानों की पुलिस ने इस पूरे ही मामले में जांच की और जांच के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली की एक कार को चिन्हित किया. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों को उदयपुर से गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के पास से 30 से अधिक मोबाइल, कार सहित अन्य सामान जब्त किया है. जब्त समान की कीमत तकरीबन 50 लाख रुपए आंकी जा रही है. ये सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले हैं."

देश के कई शहरों में ऐसे ही की लूटपाट

डीसीपी सुनील मेहता ने बताया, "पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को जानकारी दी कि वह किसी शहर में कुछ ही दिन रुकते थे और उसके बाद अन्य जगहों पर वारदात को अंजाम देने चल जाते थे. पकड़े गए आरोपी इससे पहले महाराष्ट्र के नासिक, धुले में वारदात को अंजाम दे चुके थे और कुछ समय पहले इंदौर पहुंचे थे. पूछताछ में सामने आया है कि गुजरात सहित अन्य जगहों पर भी इसी प्रकार की वारदातों को इन बदमाशों ने अंजाम दिया है. आरोपियों से इंदौर में रुकने के ठिकानों सहित कई बिंदुओं पर पुलिस की जांच लगातार जारी है.