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भाई की हत्या का बदला लेने को कर दी प्रॉपर्टी डीलर की हत्या, मुख्य आरोपी समेत 11 गिरफ्तार

इंदौर के लसूड़िया क्षेत्र की वारदात, 21 मई की देर रात हुई थी प्रॉपर्टी कारोबारी अभितेंद्र तोमर की हत्या. छह आरोपियों पर अन्य आरोपियों को फरारी में मदद करने का आरोप.

Indore property dealer murder case
इंदौर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में 11 गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 28, 2026 at 8:06 PM IST

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Updated : June 28, 2026 at 8:38 PM IST

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इंदौर: इंदौर के लसुड़िया थाना इलाके में प्रॉपर्टी कारोबारी अभितेंद्र तोमर की हत्या मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनमें मुख्य आरोपी गुलशन यादव भी शामिल है. इनमें पांच आरोपियों पर हत्या को अंजाम देने जबकि 6 पर आरोपियों की मदद करने का आरोप है. फिलहाल पुलिस मामले में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में जुटी है.

21 मई की देर रात हुई थी प्रॉपर्टी कारोबारी अभितेंद्र तोमर की हत्या

बता दें इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र में 21 मई 2026 की देर रात अभितेंद्र तोमर उर्फ अभी को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था. पुलिस ने मामले में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को चिह्नित किया और वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी गुलशन यादव के साथ ही पीयूष, सतबीर, चंद्रकांत और गौरव को गिरफ्तार किया है.

अमन सिंह राठौर डीसीपी इंदौर (ETV Bharat)

डीसीपी इंदौर अमन सिंह राठौर ने बताया "गुलशन यादव ने पुलिस पूछताछ में बताया कि अभितेंद्र तोमर ने उसके भाई की हत्या की थी. जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया. घटना के बाद आरोपी अपने अन्य परिजनों के यहां फरारी काट रहे थे. पुलिस ने फरारी के दौरान मदद करने वाले 6 लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की है. जिसमें आरोपी की पत्नी सहित अन्य रिश्तेदार शामिल हैं."

Indore property dealer murder case
इंदौर में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या मामले में 11 गिरफ्तार (ETV Bharat)

मुख्य आरोपी के खिलाफ अलग-अलग थानों में 26 से अधिक मामले दर्ज

बता दे एक आरोपी चंद्रकांत को उसकी पत्नी प्रीति लहरिया फरारी के दौरान उसकी मदद की थी, जिसके चलते पुलिस ने प्रीति को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ करने में भी जुटी है. मुख्य आरोपी गुलशन यादव के खिलाफ 26 से अधिक अपराध भिंड जिले के अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. पुलिस ने जितने भी आरोपियों को गिरफ्तार किया है, वे सभी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और सभी के खिलाफ भिंड सहित अन्य जिलों में कई तरह के अपराधिक प्रकरण दर्ज हैं.

Last Updated : June 28, 2026 at 8:38 PM IST

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