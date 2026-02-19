ETV Bharat / state

बच्चा चोरी अफवाहों पर इंदौर पुलिस का एक्शन, 3 सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर्स के खिलाफ मामला दर्ज

इंदौर में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, तीन सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के खिलाफ केस दर्ज.

बच्चा चोरी अफवाहों पर इंदौर पुलिस का एक्शन (Symbolic Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 19, 2026 at 4:35 PM IST

4 Min Read
इंदौर: मध्य प्रदेश के मालवा-अंचल में बीते कई दिनों से बच्चा चोरी की खबरें फैल रही है, जिसके बाद रहवासी या ग्रामीण बेगुनाह लोगों को मारते-पीटते हैं. इसी तरह इंदौर में भी सोशल मीडिया पर बच्ची चोरी की अफवाह फैलाई जा रही थी. जिसे लेकर इंदौर पुलिस कमिश्नर ने निर्देश देते हुए कहा था कि अगर कोई सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी से संबंधित अफवाह फैलाएगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. इसी कड़ी में इंदौर के अलग-अलग थाना क्षेत्र में अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है.

पुलिस कमिश्नर का निर्देश, इंदौर में तीन जगह कार्रवाई

शहर में बच्चा चोरी की घटनाएं लगातार सामने आ रही थी. जिसे देखते हुए इंदौर पुलिस कमिश्नर ने पिछले दिनों बच्चा चोरी की अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के निर्देश दिए थे. इसी कड़ी में इंदौर के तीन थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है. पहली कार्रवाई इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में हुई है.

इंदौर पुलिस ने की कार्रवाई (ETV Bharat)

हीरानगर पुलिस ने 'सच्ची खबर इंदौर' नाम की इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से एक व्यक्ति को बच्चा चोर बात कर उसे जारी किया था और बताया था कि इंदौर में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है, इस आईडी यूजर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है, क्योंकि जांच में इंफ्लूएंसर्स द्वारा की गई पोस्ट अफवाह निकली.

राउ में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर के खिलाफ मामला दर्ज

वहीं दूसरा प्रकरण इंदौर के राउ थाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा दर्ज किया गया है. राउ पुलिस ने आदित्य सिंह नाम की इंस्टाग्राम आईडी के यूजर पर प्रकरण दर्ज किया है. यूजर द्वारा क्षेत्र में एक महिला चोर है और वह बच्चों को क्षेत्र से चुरा कर ले जा रही है, इस तरह की जानकारी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से शेयर की थी. उसी के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है.

खजराना क्षेत्र में हुई तीसरी कार्रवाई

तीसरी कार्रवाई इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में हुई है. खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले 'नमस्ते इंदौर एवं इंदौर सोशल इंस्टाग्राम' पेज के यूजर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. दोनों इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से इस बात की अफवाह उड़ाई गई थी कि बुजुर्ग महिला से एक महिला और पुरुष बच्चा छीनकर ले जा रहे हैं. यह खबर भी पूरी तरह से अफवाह थी.

फिलहाल मामले में इंदौर क्राइम ब्रांच के एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि "आने वाले दिनों में भी कई ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट को चिन्हित किया गया है, जो बच्चा चोरी से संबंधित अफवाह को फैला रहे हैं. उनके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिन इंस्टाग्राम आईडी के खिलाफ यह कार्रवाई की है, अब मेटा के माध्यम से इन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगवाने को लेकर भी पत्र लिखा जाएगा.

बीते दिनों मालवा अंचल से आई बच्चा चोरी की अफवाह

बता दें बीते दिनों धार के बखतगढ़ गांव में बच्चा चोरी की अफवाह फैली थी. जिसके बाद ग्रामीणों ने इस शक में भिक्षा मांगने वाली 2 महिला और 3 पुरुष को पकड़कर पीट दिया था. जबकि पुलिस पूछताछ में बच्चा चोरी जैसे कोई सबूत नहीं मिला थे, वे सभी राजस्थान के रहने वाले थे. इसी तरह बुधवार को रतलाम में सांवरिया सेठ के दर्शन कर लौट रहे कार सवाल 6 लोगों को ग्रामीणों ने बच्चा चोर समझ लिया था.

जहां ग्रामीण उन्हें मारने दौड़े, भीड़ को देखते हुए दो लोग कार से उतरकर भाग गए थे, जबकि 4 लोगों को ग्रामीणों ने बहुत पीटा था. पुलिस ने जब मामले की जांच की तो पता चला वे राहगीर थे, न कि बच्चा चोर.

