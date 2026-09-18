ETV Bharat / state

फायरप्रूफ पंडाल से 3D मैप तक पुलिस की 13 शर्तें, राहुल की सभा में न हो राजीव गांधी जैसी चूक

19 सितंबर को इंदौर आएंगे राहुल गांधी, राजीव गांधी हत्याकांड में हुई चूक का हवाला देते हुए पुलिस ने कार्यक्रम की दी अनुमति.

CHHATRON KI GOONJ INDORE
19 सितंबर को इंदौर आएंगे राहुल गांधी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 12:21 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: 19 सितंबर को इंदौर में राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आ रहे हैं. पुलिस ने तकरीबन 13 मापदंडों के आधार पर कार्यक्रम को लेकर अनुमति दी है. वहीं अनुमति के दौरान पुलिस के द्वारा राजीव गांधी हत्याकांड मामले में जिस तरह से सुरक्षा की चूक हुई थी उसका भी जिक्र किया है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया का कहना है कि, ''प्रारंभिक तौर पर कांग्रेस और आयोजकों को 13 शर्तों के साथ आयोजन की अनुमति दी गई है.''

19 सितंबर को 'छात्रों की गूंज' में शामिल होंगे राहुल गांधी

19 सितंबर को इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र के फटाखा ग्राउंड पर 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है. उसको लेकर पुलिस ने कांग्रेस को कार्यक्रम की अनुमति दे दी है. अनुमति देने के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर 13 से अधिक मापदंड पुलिस के द्वारा तय किए गए हैं. वहीं पुलिस ने अनुमति देने के दौरान 21 मई को श्री पेरबंदूर में हुई राजीव गांधी हत्याकांड का भी जिक्र किया है.

indore police security conditions
इंदौर पुलिस ने आयोजकों को दी 13 शर्तें (ETV Bharat)

राजीव गांधी हत्याकांड में आयोजकों की लापरवाही

पुलिस ने अनुमति के दौरान राजीव गांधी हत्या मामले की जांच से जुड़े वर्मा आयोग का उदाहरण देते हुए कहा कि, 21 मई श्रीपेरबंदूर में हुई घटना में सुरक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे आयोजकों का गैर जिम्मेदाराना रवैया सबसे बड़ा कारण था. अनुमति के पत्र में पुलिस ने जिक्र किया कि, राजीव गांधी की सुरक्षा व्यवस्था में व्यवधान और असहयोग कार्यक्रम स्थल के चयन में घोर लापरवाही, बैरिकेडिंग की विफलता एक्सेस कंट्रोल सूची में बदलाव को नजरअंदाज करने से वह घटना हुई थी.

पुलिस ने अनुमति पत्र में यह भी उल्लेख किया कि, राहुल गांधी की सुरक्षा और कार्यक्रम स्थल पर तमाम तरह के मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए. साथ ही पुलिस ने एक शपथ पत्र भी लिया है, जिसमें कार्यक्रम में किस तरह की व्यवस्था की गई है और कितने लोग आ रहे हैं इसकी जानकारी, महिला और पुरुषों को अलग-अलग एंट्री देने की जानकारी देने के आदेश दिए गए हैं. कार्यक्रम स्थल पर कौन-कौन आएंगे और किन वाहनों के माध्यम से छात्र वहां पर आ रहे हैं उन तमाम वाहनों की जानकारी पार्किंग एरिया में कितनी गाड़ी पार्क होगी.

फायरप्रूफ होगा राहुल गांधी का पंडाल

ग्राउंड का 3D मैप भी पुलिस को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही कार्यक्रम स्थल पर दो-दो हजार के सेक्टर में बांटने की व्यवस्था करने के संबंधित आदेश भी पुलिस के द्वारा दिए गए हैं. पंडाल जहां पर राहुल गांधी मौजूद होंगे वह फायरप्रूफ होगा. जिसकी ऊंचाई 20 फीट होगी. कार्यक्रम स्थल में 6 प्रवेश और आठ निकासी द्वार होंगे. जिनकी 6 मीटर चौड़ाई होगी. कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश करने से पहले मेटल डिटेक्टर लगाने होंगे.

चेकिंग के बाद मिलेगी एंट्री

महिलाओं के प्रवेश को लेकर वहां पर महिला वालंटियर और महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. प्रत्येक महिला की जांच होने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की अनुमति होगी. साथ ही कार्यक्रम स्थल पर बैग, डंडा, ध्वज, कांच, ज्वेलरी पदार्थ, लेजर और पटाखे पूरी तरीके से प्रतिबंधित रहेंगे. इन तमाम तरह के आदेशों के साथ पुलिस के द्वारा अनुमति दी गई है.

TAGGED:

CHHATRON KI GOONJ INDORE
RAHUL GANDHI EVENT INDORE
MP RAHUL GANDHI SECURITY GUIDELINES
INDORE POLICE SECURITY CONDITIONS
RAHUL GANDHI INDORE VISIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.