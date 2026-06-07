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कैलाश विजयवर्गीय ने चाव से खाया पोहा, कहा-न्यूयार्क में भी फेमस, इंदौर में मना पोहा डे

7 जून को इंदौर में मनाया गया पोहा डे, कैलाश विजयवर्गीय सहित विधायक और आम जनता भी उठाया पोहे का लुत्फ.

INDORE POHA DAY CELEBRATION
कैलाश विजयवर्गीय ने चाव से खाया पोहा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 7, 2026 at 3:17 PM IST

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इंदौर: 7 जून को पोहा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है. इसी कड़ी में इंदौर के राजवाड़े पर आज यानि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा पोहा डे सेलिब्रेट किया गया. जिसमें कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया. इस दौरान मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौरी पोहे को लेकर कई तरह की जानकारी दी. साथ ही उनका कहना था कि पोहे के कारण स्वास्थ्य को भी किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है.

इंदौर में 7 जून को पोहा डे

इंदौर के प्रसिद्ध खानपान के व्यंजनों में से एक पोहा आज विश्व स्तर पर अपनी पहचान बन चुका है. इसी के चलते हर साल 7 जून को इंदौर के शहरवासियों के द्वारा पोहा डे के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है. इसी कड़ी में इंदौर के राजबाड़ा पर बड़ी संख्या में आज पोहा लवर इकट्ठा हुए और पोहे की क्या विशेषता है उसके बारे में जानकारी दी. वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इंदौर के राजवाड़े पर होने वाले इस अनूठे कार्यक्रम में हिस्सा लिया.

इंदौर में 7 जून को मनाया गया पोहा डे (ETV Bharat)

विजयवर्गीय बोले न्यूयॉर्क के होटल में खाया पोहा

वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंच से कहा कि "जब मैं दौरे पर ग्वालियर और गुना गया, तो वहां पर प्रत्येक दुकान पर इंदौरी पोहा लिखा था. यानी की इंदौर का पोहा आज प्रदेश के साथ थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी फेमस हो चुका है. इसी के साथ उन्होंने कहा कि जब मैं न्यूयॉर्क गया तो होटल ताज में रुका था तो वहां पर भी मुझे इंदौरी पोहा खाने को मिला. यानी कि इंदौरी पोहे का स्तर आज काफी बढ़ चुका है.

KAILASH VIJAYVARGIYA ATE POHA
बच्चों के साथ पोहा खाते कैलाश विजयवर्गीय (ETV Bharat)

इंदौर में रोजाना खाया जा रहा 10 क्विंटल पोहा

मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इससे स्वास्थ्य भी ठीक-ठाक रहता है और किसी तरह की कोई समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है. बता दे इंदौर में पोहे की दीवानगी लोगों में इस कदर है कि सुबह से ही इंदौर के विभिन्न जगहों पर पोहा की दुकान पर कई लोग पोहा खाने के लिए स्पेशल पहुंचते हैं.

INDORE 7TH JUNE POHA DAY
कैलाश विजयवर्गी पोहा लुत्फ उठाते (ETV Bharat)

तकरीबन 10 क्विंटल पोहा रोजना इंदौर में खाये जाते हैं. फिलहाल इंदौर की पहचान आज विश्व स्तर की हो चुकी है. बाहर से यदि कोई भी व्यक्ति इंदौर आता है तो इंदौरी पोहे का लुत्फ उठाना नहीं भूलता है. इसी के हर साल 7 जून को रूप में इंदौर में पोहा डे मनाया जाता है.

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