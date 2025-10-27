ETV Bharat / state

पोहा और दलिया के पाउच में ब्राउन शुगर की तस्करी, 2 आरोपी को पुलिस ने दबोचा

पोहा और दलिया के पाउच में ब्राउन शुगर की तस्करी ( ETV Bharat )

इंदौर के फेमस पोहे के पैकेट में ब्राउन शुगर की तस्करी करने का मामला सामने आया है. इंदौर क्राइम ब्रांच को यह सूचना मिली कि कुछ आरोपी पोहा और दलिया के लेवल लगाकर उसके पैकेट में ब्राउन शुगर छिपा कर विभिन्न क्षेत्रों में सप्लाई कर रहे हैं. इसी सूचना के आधार पर इंदौर क्राइम ब्रांच ने एक टीम गठित की और इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया.

इंदौर: क्राइम ब्रांच ने ब्राउन शुगर की तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों ने पोहा और दलिया के पाउच में छिपा कर ब्राउन शुगर की सप्लाई करते थे. जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और उनके पास से 18 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की है. फिलहाल पकड़े गए आरोपियों से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही है.

ब्राउन शुगर तस्करी के 2 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा (ETV Bharat)

8 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त

इंदौर क्राइम ब्रांच ने मामले में विशाल उर्फ विक्की और अभिषेक उर्फ धीरज को गिरफ्तार किया है. उनके पास से 18 ग्राम ब्राउन शुगर भी जब्त की है, जिसकी कीमत लाखों रुपए आंकी जा रही है. फिलहाल पकड़े गए आरोपियों के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, प्लास्टिक पॉलीथिन व इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन भी जब्त की गई है.

ब्राउन शुगर की तस्करों के पास से मशीन जब्त (ETV Bharat)

राजस्थान से लेकर आते थे ब्राउन शुगर

जानकारी के अनुसार पकड़े गए आरोपी राजस्थान के तस्करों से ब्राउन शुगर लेकर आते थे और उसे इंदौर में पोहा और दलिया के पैकेट में भरकर सप्लाई कर देते थे. बताया गया कि मुख्य रूप से इंदौर में संचालित होने वाले पब और रेस्टोरेंट में वे ब्राउन शुगर की सप्लाई कर रहे थे.

जल्द पकड़े जा सकते हैं अन्य आरोपी

राजेश दंडोतिया ने बताया कि "पाउच में ये ब्राउन शुगर बेच रहे थे. जिस पर ऑर्गेनिक पोहा और ऑर्गेनिक दलिया लिखा हुआ है. ये एक नया ट्रेंड है. अब ये लोग पाउच यहीं बनाते थे या कहीं से मंगाते थे. इसकी जांच की जा रही है. इसके साथ ही ब्राउन शुगर की सप्लाई कहां-कहां की जा रही थी, ये सारी जानकारी जुटाई जा रही है." जल्द ही इस पूरे मामले में पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर कुछ अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात भी कही जा रही है.