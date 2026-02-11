ETV Bharat / state

पोकलेन मशीन से युवक को दबाकर मारने की कोशिश, वीडियो के आधार पर ड्राइवर की खोज शुरू

इंदौर में एक युवक को विवाद के दौरान पोकलेन मशीन से कुचलने का प्रयास, ड्राइवर के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज.

इंदौर में पोकलेन मशीन से युवक को दबाकर मारने की कोशिश (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 11, 2026 at 6:46 PM IST

इंदौर: एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है. यहां मामूली बहस पर पोकलेन मशीन चालक ने पोकलेन बकेट से युवक को मारने की कोशिश की, जिसमें युवक को गंभीर चोट आई हैं. घटनास्थल पर मौजूद किसी व्यक्ति ने घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट रहा है. वीडियो के आधार पर पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज किया है.

जा सकती थी युवक की जान

पूरा मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बागड़दा रोड का है. जानकारी के अनुसार, बुधवार को छोटा बागड़दा रोड पर पोकलेन मशीन द्वारा काम किया जा रहा था. आरोप है कि पोकलेन मशीन ड्राइवर काफी लापरवाही पूर्वक पोकलेन मशीन चला रहा था, जिसके चलते मौके से गुजरने वाले अन्य वाहन चालकों को काफी दिक्कत हो रही थी. इस दौरान एक वाहन पोकलेन की चपेट में आने से बाल-बाल बचा. इससे नाराज एक युवक ने पोकलेन चालक को समझाइश देने की कोशिश की तभी ड्राइवर ने मशीन से हमला कर दिया.

पोकलेन से दबाकर युवक को मारने की कोशिश (ETV Bharat)

ड्राइवर ने बकेट से किया हमला

समझाइश देने गए युवक से ड्राइवर बहस करने लगा. युवक ने ड्राइवरों को उतारने का प्रयासत किया, तभी उसने मशीन का लीवर घुमा दिया और बकेट की चोट पड़ते ही युवक जमीन पर जा गिरा. ड्राइवर यहां पर भी नहीं थमा, उसने हजारों किलो वजनी मशीन से युवक को कुचलने का प्रयास किया. पीड़ित ने जैसे तैसे मौके से भागकर जान बचाई. इस दौरान मौके पर मौजूद किसी शख्स ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया. जो अब तेजी से सर्कुलेट हो रहा है.

मामूली बहस पर युवक को पोकलेन से कुचलने की कोशिश (ETV Bharat)

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया, "सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है कि पोकलेन में एक युवक बैठा हुआ है और दूसरा युवक बाहर निकल कर झगड़ा कर रहा है. कुछ देर बाद युवक पर पोकलेन मशीन चढ़ाने की कोशिश कर रहा है. इस मामले में पीड़ित की ओर से कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. मामले के सत्यापन के बाद आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."

