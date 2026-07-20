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काबुली चने की बोरियों से निकली प्लास्टिक की बोतल और पत्थर, 2 आरोपी गिरफ्तार

29 चने की बोरियां जब्त चालक सहित 2 गिरफ्तार ( ETV Bharat )

काबुली चने की बोरियों से निकली प्लास्टिक की बोतल और पत्थर (ETV Bharat)

इंदौर के भावरकुआं थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी राजेश उर्फ राजू सारदा ने पुलिस को शिकायत करते हुए जानकारी दी कि उसने हरदा के कारोबारी धर्मेंद्र को 29 बोरी काबुली चना भेजने का आर्डर दिया था. जब 29 बोरी चना राजेश को मिला, तो उन्होंने बोरियों को खोलकर देखा. उन बोरियों में काबुली चने के स्थान पर पानी की बोतल और पत्थर भरा मिला.

इंदौर: भवरकुआं क्षेत्र में रहने वाले एक कारोबारी ने हरदा के एक कारोबारी को 29 बोरी चना का आर्डर दिया, लेकिन जब चने की बोरियां इंदौर पहुंची और व्यापारी के द्वारा उन्हें खोलकर देखा गया, तो उसमें पत्थर और प्लास्टिक की बोतल निकाली. इसके बाद उसने पूरे मामले की शिकायत भंवरकुआं पुलिस को की. जिसके बाद भंवरकुआं पुलिस ने हरदा के कारोबारी, ट्रक चालक और कंडक्टर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

चालक को पूछताछ के लिए बुलाया थाने

राजेश ने इस मामले को लेकर जब हरदा के कारोबारी से बात की, तो कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला. इसके बाद राजेश ने इसकी शिकायत भंवरकुआं पुलिस से की. जिसके बाद भंवरकुआं पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए, ट्रक चालक समीर और सतीश को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया.

चने की बोरियों में मिली बोतल और पत्थर (ETV Bharat)

इस दौरान जब पुलिस के द्वारा दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई, तो उनके द्वारा बताया गया कि एक ढाबे पर रुके और वही पर उन्होंने चने की बोरियों को उतार कर उनकी जगह पत्थर और प्लास्टिक की पानी की बोतल भर दी. उसके बाद उन्होंने इन बोरियों को इंदौर के व्यापारी को सुपुर्द कर दी.

कारोबारी धमेंद्र को भी गिरफ्तार करने की बात कही

फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपी सतीश और समीर की निशानदेही पर पुलिस के द्वारा 29 बोरी चने की बरामद कर ली गई है. एडिशनल डीसीपी दिशेष अग्रवाल ने बताया कि "इस तरह की धोखाधड़ी का मामला पहली बार सामने आया है. जिसके चलते पुलिस ने काफी बारीकी से जांच पड़ताल करते हुए इस पूरे ही मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है. हरदा के कारोबारी धर्मेंद्र को चिन्हित कर उसको भी जल्द ही गिरफ्तार कर, इस पूरे मामले में उससे भी पूछताछ की जाएगी."