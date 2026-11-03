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पानी के अंदर अब दुश्मनों की खैर नहीं! पोर्ट और नेवल डिफेंस के लिए अंडरवाटर ड्रोन तैयार

पोर्ट और नेवल डिफेंस के लिए अंडरवाटर ड्रोन तैयार ( ETV Bharat GFX )

इंदौर: देश में जमीन और आसमान के बाद अब पानी के अंदर भी ड्रोन डिफेंस ऑपरेशन कर पाएंगे. इसके लिए इंदौर में पानी के अंदर चलने वाले आधुनिक ड्रोन विकसित किए गए हैं, जो देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के अलावा अंडरवाटर ऑपरेशन को सफल बनाएंगे.

पोर्ट और नेवल डिफेंस के लिए अंडरवाटर ड्रोन तैयार देश की समुद्री सीमाओं की समुद्र के अंदर सुरक्षा और समुद्री सुरंग से भारतीय जहाज की रक्षा आज भी डिफेंस सेक्टर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रही है. ऐसे में भारतीय पोर्ट और नेवल डिफेंस सेक्टर एक ऐसे अंडरवाटर जल रक्षक की तलाश में था, जो पानी के अंदर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सके. इंदौर की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाईसर्व ने पानी के अंदर हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वाला अंडरवाटर ड्रोन विकसित कर लिया है. यह पोर्ट और नेवल डिफेंस की सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा.