पानी के अंदर अब दुश्मनों की खैर नहीं! पोर्ट और नेवल डिफेंस के लिए अंडरवाटर ड्रोन तैयार
इंदौर की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाईसर्व ने तैयार किया पानी के अंदर हर तरह के ऑपरेशन को देने वाला अंडरवाटर ड्रोन. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 9:31 PM IST
इंदौर: देश में जमीन और आसमान के बाद अब पानी के अंदर भी ड्रोन डिफेंस ऑपरेशन कर पाएंगे. इसके लिए इंदौर में पानी के अंदर चलने वाले आधुनिक ड्रोन विकसित किए गए हैं, जो देश की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के अलावा अंडरवाटर ऑपरेशन को सफल बनाएंगे.
पोर्ट और नेवल डिफेंस के लिए अंडरवाटर ड्रोन तैयार
देश की समुद्री सीमाओं की समुद्र के अंदर सुरक्षा और समुद्री सुरंग से भारतीय जहाज की रक्षा आज भी डिफेंस सेक्टर के लिए किसी चुनौती से कम नहीं रही है. ऐसे में भारतीय पोर्ट और नेवल डिफेंस सेक्टर एक ऐसे अंडरवाटर जल रक्षक की तलाश में था, जो पानी के अंदर किसी भी तरह के ऑपरेशन को अंजाम दे सके. इंदौर की ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पाईसर्व ने पानी के अंदर हर तरह के ऑपरेशन को अंजाम देने वाला अंडरवाटर ड्रोन विकसित कर लिया है. यह पोर्ट और नेवल डिफेंस की सुरक्षा के लिहाज से मील का पत्थर साबित होगा.
यह है ड्रोन की खासियत
पानी के अंदर ऑपरेशन के लिए तैयार किए गए ड्रोन को जल रक्षक नाम दिया गया है, जो समुद्री गहराई में आसानी से सैन्य ऑपरेशन के लिहाज से विकसित किया गया है. खास बात यह है कि यह भारतीय नेविगेशन के अंदर में ही ऑपरेट होता है, जो विदेशी सीमाओं के अंतर्गत एक्टिव रहने वाले एंटी जैमिंग सिस्टम से अपग्रेड है. जिसे समुद्री सीमाओं में भी कोई दुश्मन देश अपने कंट्रोल में नहीं ले सकता.
'हर तरह के ऑपरेशन में उपयोगी है जल रक्षक ड्रोन'
इसे विकसित करने वाले पाईसर्व कंपनी के ड्रोन इंजीनियर दुर्गेश शुक्ला बताते हैं, "अब तक समुद्री ऑपरेशन के अलावा पानी की बड़ी पाइपलाइन या समुद्र में रिफाइनरी में उपयोग होने वाले पाइपलाइन की समस्या के लिए कोई सुविधा नहीं थी लेकिन अब पानी के अंदर या द्रव के अंदर ऑपरेट होने वाला जल रक्षक ड्रोन ऐसे हर तरह के ऑपरेशन में उपयोगी रहेंगे."
दुर्गेश शुक्ला बताते हैं, "यह बहुत तेजी से पानी के अंदर तैरने वाला ड्रोन है, जो काफी गहराई में कम सिग्नल में भी काम के लिए विकसित किया गया है. इसके अलावा पहले से निर्धारित प्रोग्रामिंग और ऑपरेशन के हिसाब से यह सेल्फ ऑपरेशन मोड में भी कार्य को अंजाम देकर अपनी जगह लौट सकने में सक्षम है. सिर्फ रक्षा क्षेत्र ही नहीं बड़े निर्माण एवं पाइप लाइनों के रखरखाव के अलावा अन्य तमाम ऑपरेशन में भी इसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है. इसलिए इसे आर्मी की नेवल विंग को सप्लाई किया जाएगा."
- दुश्मनों के इरादे फेल करेंगे स्वदेशी ड्रोन, हैकिंग, जैमर और रडार को चकमा देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम
- उज्जैन में हाईटेक ड्रोन तैनात, 8 किलोमीटर दायरे में रखेगा हरेक पर नजर, देखें लाइव डेमो
'पूरी तरह स्वदेशी ड्रोन है जल रक्षक'
ड्रोन इंजीनियर दुर्गेश शुक्ला बताते हैं, "भारत का आईरोव टूना पहला कमर्शियल ड्रोन है लेकिन वह रोबोट टेक्नोलॉजी से चलता है. लेकिन यहां विकसित जल रक्षक ड्रोन पूरी तरह स्वदेशी और सेल्फ नेवीगेशन से ऑपरेट होने वाला अत्यधिक क्षमता वाला ड्रोन है, जिसका उपयोग बांधों, पुलों के नीचे बुनियादी ढांचे के निरीक्षण आदि के उपयोग के लिए भी किया जा सकता है."