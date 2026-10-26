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दुश्मनों के इरादे फेल करेंगे स्वदेशी ड्रोन, हैकिंग, जैमर और रडार को चकमा देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम

इंदौर कंपनी के ड्रोन सेना को करेंगे मदद ( Getty Image )

इंदौर: इंडियन आर्मी ऑपरेशन में उपयोग होने वाले ड्रोन अब रडार और जैमर प्रूफ होंगे. जिन्हें दुश्मन देश का कोई भी नेवीगेशन या सैटलाइट सिगनल अपने कब्जे में नहीं ले सकेगा. इसके लिए इंदौर में पहला स्वदेशी भारत ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम (BDOS) विकसित किया गया है. जिससे अब आर्मी के ड्रोन अपग्रेड किए जा रहे हैं.

दरअसल, भारत ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्रोन की सुरक्षा प्रणाली का एक ऐसा रक्षा कवच है, जो उसे आर्मी ऑपरेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक वाॅरफेयर के दौरान हर तरह के विरोधी सिग्नल नेविगेशन व विरोधी देश की कंट्रोल कमांड सिग्निलिंग से सुरक्षित रखता है. ऐसी स्थिति में ड्रोन सिर्फ भारतीय कमान अथवा बेस कमान सिग्नल को ही ग्रहण करता है. जैसा की उसे निर्देश दिया जा रहा है और वह उस हिसाब से काम करता है.