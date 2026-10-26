दुश्मनों के इरादे फेल करेंगे स्वदेशी ड्रोन, हैकिंग, जैमर और रडार को चकमा देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम
इंदौर की कंपनी पाईसर्व बना रही पहला स्वदेशी भारत ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम, सेना के ऑपरेशन में करेंगे मदद, हैकिंग, रडार और जैमर से बचाएगा स्वदेशी सिस्टम. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 26, 2026 at 2:43 PM IST|
Updated : October 26, 2026 at 7:10 PM IST
इंदौर: इंडियन आर्मी ऑपरेशन में उपयोग होने वाले ड्रोन अब रडार और जैमर प्रूफ होंगे. जिन्हें दुश्मन देश का कोई भी नेवीगेशन या सैटलाइट सिगनल अपने कब्जे में नहीं ले सकेगा. इसके लिए इंदौर में पहला स्वदेशी भारत ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम (BDOS) विकसित किया गया है. जिससे अब आर्मी के ड्रोन अपग्रेड किए जा रहे हैं.
दरअसल, भारत ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्रोन की सुरक्षा प्रणाली का एक ऐसा रक्षा कवच है, जो उसे आर्मी ऑपरेशन अथवा इलेक्ट्रॉनिक वाॅरफेयर के दौरान हर तरह के विरोधी सिग्नल नेविगेशन व विरोधी देश की कंट्रोल कमांड सिग्निलिंग से सुरक्षित रखता है. ऐसी स्थिति में ड्रोन सिर्फ भारतीय कमान अथवा बेस कमान सिग्नल को ही ग्रहण करता है. जैसा की उसे निर्देश दिया जा रहा है और वह उस हिसाब से काम करता है.
जिससे भारत में बनने वाले ड्रोन भी एक अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक योद्धा की तरह काम करते हुए एंटी ड्रोन सुरक्षा प्रणालियों से अपग्रेड हो सके. यही वजह है कि इस सिस्टम से अब देश की दक्षिण पूर्वी सीमा के अलावा भारतीय सेना की पूर्वी और उत्तरी कमान में तैनात ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए इंस्टॉल किया गया है.
इलेक्ट्रॉनिक वाॅरफेयर क्षमता वाला सिस्टम
ड्रोन की इलेक्ट्रॉनिक वाॅरफेयर क्षमता से आशय है कि कोई भी ड्रोन युद्ध के समय दुश्मन देश के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो तरंगे, सिग्नल और रडार का उपयोग करते हुए दुश्मन देश के सिस्टम पर हमला कर सके. इस दौरान जब दुश्मन देश में ड्रोन की सिग्नल जैमिंग के प्रयास होते हैं, तब भी ड्रोन दुश्मन देश के रडार कम्युनिकेशन और बेस स्टेशन के बीच के संपर्क को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों से जैम कर सके. जिसे RF jamming कहा जाता है.
इसके अलावा (GNSS Spoofing) जिसमें ड्रोन दुश्मन देश की सीमा में मिलने वाली गलत लोकेशन जीपीएस सिग्नल से प्रभावित हुए बिना अपने बेस कमान द्वारा दिए गए टारगेट के हिसाब से ऑपरेशन को अंजाम दे सके. इतना ही नहीं नए ऑपरेटिंग सिस्टम के जरिए आर्मी के ड्रोन की एंटी जैमिंग क्षमता या फ्रीक्वेंसी हॉपिंग की तकनीक अपग्रेड की जा रही है. जिससे कि दुश्मन उसे आसानी से जाम न कर सके. वही जीपीएस मुक्त नेवीगेशन के जरिए ड्रोन खुद अपना रास्ता तय करके कंट्रोल कमान तक आने की क्षमता रखता हो.
ड्रोन से लड़े जाएंगे भविष्य के युद्ध
दुनिया भर में लगातार अपग्रेड होती युद्ध प्रणाली के दौरान आधुनिक ड्रोन ही युद्धों के बड़े हथियार हैं. जिनके जरिए मिसाइल लॉन्चिंग से लेकर टारगेट और हमले किए जाते हैं. ऐसी स्थिति में ड्रोन को लेकर सबसे बड़ी परेशानी यही थी कि वह विरोधी देश की सीमा में भी कंट्रोल कमान अथवा भारतीय सिग्निलिंग और दिशा निर्देशों को ही फॉलो कर सके. लिहाजा इंदौर में इंडियन आर्मी के लिए तरह-तरह के आधुनिक ड्रोन विकसित करने वाली कंपनी (Pisarv) पाईसर्व ने यह भारत ड्रोन ऑपरेटिंग सिस्टम (BDOS)विकसित किया है.
कंपनी के सीईओ दुर्गेश शुक्ला बताते हैं कि "अब तक हमारे ड्रोन दुश्मन देश के इलाके में जाते ही जाम हो जाते थे. वह वहां के इलेक्ट्रॉनिक वाॅरफेयर एटमॉस्फेयर में काम नहीं कर पाते थे और यदि काम करते भी थे तो हैक होने के कारण उनके कंट्रोल में चले जाते थे, इस स्थिति से बचने के लिए यह सिस्टम विकसित किया गया है. जिससे हर किसी ड्रोन को अपग्रेड करने के लिए लगातार डिमांड आ रही है. उन्होंने बताया कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम को इस तरह तैयार किया गया है कि ड्रोन तब भी भारतीय कमांड में रहेगा, जब उसका सैटलाइट नेवीगेशन या रेडियो लिंक कमजोर होगा. इतना ही नहीं, ड्रोन भारतीय नेविगेशन और नियंत्रण तब भी काम करेगा, जब उन्हें नेविगेशन और नियंत्रण में मदद भी नहीं मिल सकेगी."
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इन खूबियों से अपग्रेड होंगे ड्रोन
रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफ्रेंस- इसमें ड्रोन बाहरी रेडियो फ्रीक्वेंसी से प्रभावित हुए बिना अपनी कमान के अनुसार ही ऑपरेट होगा. इस दौरान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइस और एक्सीडेंटल इंटरफ्रेंस से मुक्त रहेगा.
ग्लोबल नेवीगेशन सेटेलाइट सिस्टम-इस सिस्टम में ड्रोन ग्लोबल नेवीगेशन के बावजूद अपने ही ऑटोनोमा सिस्टम को फॉलो करेंगे. जिससे इन्हें ब्लॉक या जाम नहीं किया जा सकेगा.
सेंसर र्फ्यूजिंग- इस रक्षा प्रणाली के कारण ड्रोन बाहरी सेंसर से प्रभावित नहीं होगा. इसके अलावा कैमरा और रडार भी उसे ट्रेस नहीं कर पाएंगे.
जीएनएसएस जैमिंग और स्पूफिंग- इस प्रणाली में ड्रोन अपने ही नेविगेशन सिस्टम पर काम करेगा, लेकिन उसे भड़काने वाले अन्य नेविगेशन सिस्टम उसे प्रभावित नहीं कर पाएंगे. जिससे कि वह अपना निर्धारित रास्ता तय कर सकेगा.
एडाप्टिव फ्लाइट कंट्रोल-इस प्रणाली और तकनीक के जरिए ड्रोन उड़ान के दौरान बदलते हालात और अनिश्चितताओं के अनुसार अपना नियंत्रण खुदवा खुद बदल सकेगा.
फेल सेफ हैंडलिंग-तकनीक में ड्रोन बाहरी हमले या अलग-अलग नुकसान से अपना बचाव खुद कर सकेंगे.