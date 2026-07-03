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मध्य प्रदेश के फार्मा उद्योग को लगेंगे पंख, 2246 करोड़ के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी

मध्य प्रदेश को निवेश एवं निर्यात आधारित औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के मद्देनजर इंदौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अब कई अंतरराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करने जा रही है. जिनमें निवेश प्रस्तावों को औद्योगिक केंद्र विकास निगम की अप्रूवल कमेटी द्वारा मंजूरी दी गई है. इनमें मुख्य रूप से यूमेडिका लेबोरेट्रीज (Umedica Laboratories) को फार्मास्यूटिकल विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 21.90 एकड़ भूमि पर 482 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति दी गई.

इंदौर: इंदौर के पीथमपुर में विकसित हो रहे फार्मा क्लस्टर में कई बड़ी फार्मा कंपनियों द्वारा निवेश किए जाने के बाद अब इंदौर संभाग से 20443 रुपए करोड़ रुपए का अतिरिक्त निर्यात किया जा सकेगा. दरअसल, यहां 2246 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को अप्रूवल कमेटी की मंजूरी मिल गई है.

इस परियोजना से 400 लोगों को रोजगार मिलेगा व अगले पांच वर्षों में लगभग 1,180 करोड़ रुपए का निर्यात होने का अनुमान है. इसके अलावा अजंता फार्मा (नई इकाई) को फार्मास्यूटिकल विनिर्माण परियोजना के लिए 25 एकड़ भूमि पर 674 करोड़ रुपए के निवेश की स्वीकृति प्रदान की गई. इस इकाई से 535 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे व आगामी 5 वर्षों में लगभग 11,906 करोड़ रुपए का निर्यात संभावित है. वहीं फेलिक्स जेनेरिक्स को पशु औषधि विनिर्माण इकाई स्थापित करने के लिए 4.50 एकड़ भूमि पर 104 करोड़ रुपए के निवेश की मंजूरी दी गई. इस परियोजना से 200 लोगों को रोजगार मिलेगा व 5 वर्षों में लगभग 397 करोड़ रुपए का निर्यात होने की संभावना है.

फूड प्रोसेसिंग इकाई के विस्तार को स्वीकृति

अजंता फार्मा की मौजूदा इकाई के विस्तार के लिए 961.50 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई. विस्तार परियोजना से 625 नए रोजगार सृजित होंगे. जो अगले पांच वर्षों में लगभग 6,950 करोड़ रुपए का अतिरिक्त निर्यात होने का अनुमान है. साथ ही शंकर न्यूट्रिकॉन की फूड प्रोसेसिंग इकाई के विस्तार के लिए 24 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई. इस विस्तार से 150 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा.

इंदौर में हुई बैठक (ETV Bharat)

इंदौर में SEZ की बैठक

दरअसल, हाल ही में इंदौर स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) की यूनिट अप्रूवल कमेटी (UAC) की बैठक में एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, आयकर विभाग एवं सीमा शुल्क विभाग के प्रतिनिधियों ने इन प्रस्तावों को मंजूरी दी है. बैठक में कुल 2,245.50 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव वाली परियोजनाओं से लगभग 1,910 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे.

उत्पादन प्रारंभ से 5 वर्षों में लगभग 20,433 करोड़ रुपए का निर्यात होना प्रस्तावित है. विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल एवं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्रों में होने वाले ये निवेश एसईजेड को देश के अग्रणी निर्यात-उन्मुख औद्योगिक केंद्र के रूप में और अधिक सशक्त बनाएंगे. इस एसईजेड में पूर्व से ही फार्मास्यूटिकल, फूड प्रोसेसिंग, टेक्निकल टेक्सटाईल, इंजीनियरिंग एवं मेटल एवं अलॉय उत्पादों का निर्यात किया जा रहा है.