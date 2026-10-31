पेट्रोल पंप पर 20 साल से गूंज रही रामायण की चौपाइयां, हारमोनियम लेकर खुद बैठते हैं मालिक
इंदौर में पेट्रोल पंप मालिक संजय दुबे 20 सालों से कर रहे रामचरितमानस का पाठ. शाम को लगता है सुनने वालों का तांता.सिद्धार्थ माछीवाल की-रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 2:33 PM IST
इंदौर: ईश्वर की प्रार्थना मंदिर, दुकान, खेत-खलिहान और घर सहित कहीं से भी की जा सकती है. प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक ऐसे ही पेट्रोल पंप मालिक हैं, जो अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन है कि लगातार 20 सालों से पंप पर ही रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं.
पेट्रोल पंप राम जी के हवाले
इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे पर संजय दुबे का पेट्रोल पंप है. संजय शहर के ऐसे इकलौते पेट्रोल पंप मालिक हैं जिन्होंने अपने पंप की सारी व्यवस्थाएं भी भगवान राम के भरोसे छोड़ दी हैं. उनका मानना है कि जिसने दिया है वही संभालेंगे. संजय का व्यवहार और भरोसा देखकर पंप के तमाम कर्मचारी भी उनके साथ पूरी शिद्दत से कामकाज संभालते हैं. बिक्री से लेकर हिसाब किताब की व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण उन्हें सिर्फ निगरानी करनी होती है.
शाम ढलते ही रामचरितमानस स्टार्ट
संजय दुबे ने अपने पेट्रोल पर मैनेजर और अन्य कर्मचारियों को पारंगत कर रखा है. जब भी मौका मिलता है वे अपनी रामचरितमानस की संगत पेट्रोल पंप पर ही सजा लेते हैं. व्यवस्थाओं के नाम पर उन्होंने अपनी हारमोनियम के साथ एक माइक और स्पीकर भी रखा हुआ है. जिस पर दोहे चौपाइयां गुनगुनाते हैं. जैसे ही शाम होती है, दुबे रामचरितमानस का पाठ शुरू कर देते हैं
क्षेत्र में भक्ति भाव का माहौल
इस दौरान जो लोग पेट्रोल डलवाने आते हैं, वह पेट्रोल पंप मलिक को रामचरितमानस के दोहे चौपाई गाते देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं. कई ऐसे ग्राहक भी हैं जो उनके साथ रामचरितमानस का पाठ करने और सुनाने भी बैठ जाते हैं. खास बात यह है कि रामचरितमानस पढ़ने से पेट्रोल पंप और पूरे आसपास के इलाके में भक्ति भाव का माहौल नजर आता है.
101 बार पढ़ने का संकल्प
पंप मालिक संजय दुबे ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा, "मैंने बीते 22 सालों में 56 बार रामचरितमानस का पाठ किया है, लेकिन मेरा संकल्प 108 बार रामचरितमानस का पाठ करने का है. इसके लिए हम बाकी काम छोड़ दें तो चलेगा. लेकिन रामचरितमानस का पाठ करना नहीं भूलते हैं. मेरा कामकाज के साथ भक्ति भाव के प्रति समर्पण लगाव शुरु से है."
पहले गाना सीखा, फिर लगाई संगत
दुबे फिल्मी अथवा फूहड़ प्रस्तुति वाले गानों पर कभी भी पाठ नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्होंने संकल्प लिया तब महसूस किया कि मध्यकालीन दौर में चाहे कबीर, मीराबाई और अन्य महापुरुष गायन किया. उसके बाद ही दोहे अथवा अन्य साहित्य का लेखन किया. जिसके कारण उनके द्वारा रचा गया साहित्य आज भी प्रासंगिक और दुर्लभ है.
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उन्होंने बताया कि उन्हें रामचरितमानस की चौपाई गाने की प्रेरणा हरि ओम शरण, रमेश ओझा और छन्नू लाल मिश्रा समेत अनूप जलोटा जैसे गायकों को सुनकर मिली है. लेकिन उन्हें उन्हीं की तरह लय और धुन में गाना नहीं आता था. ऐसे में उन्होंने रामायण और रामचरितमानस का पाठ शुरू करने के पहले बाकायदा गायन सीखा. जब उन्हें लगा कि अब वह सुर में गा पा रहे हैं तो उन्होंने गायन की विधिवत शुरुआत की. रामचरितमानस अपने आप में एक ऐसा ग्रंथ है, जिसकी हर चौपाई 16 मात्रा में लिखी गई है. इसके पीछे कारण यह भी है कि इसे पढ़ने से बाकायदा प्राणायाम भी होता है, जो वास्तविक तथ्य है.