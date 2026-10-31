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पेट्रोल पंप पर 20 साल से गूंज रही रामायण की चौपाइयां, हारमोनियम लेकर खुद बैठते हैं मालिक

पेट्रोल पंप मालिक संजय दुबे रामायण की पाठ करते हुए ( ETV Bharat )

इंदौर: ईश्वर की प्रार्थना मंदिर, दुकान, खेत-खलिहान और घर सहित कहीं से भी की जा सकती है. प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में एक ऐसे ही पेट्रोल पंप मालिक हैं, जो अपने आराध्य की भक्ति में इतने लीन है कि लगातार 20 सालों से पंप पर ही रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं.

पेट्रोल पंप राम जी के हवाले इंदौर के चाणक्यपुरी चौराहे पर संजय दुबे का पेट्रोल पंप है. संजय शहर के ऐसे इकलौते पेट्रोल पंप मालिक हैं जिन्होंने अपने पंप की सारी व्यवस्थाएं भी भगवान राम के भरोसे छोड़ दी हैं. उनका मानना है कि जिसने दिया है वही संभालेंगे. संजय का व्यवहार और भरोसा देखकर पंप के तमाम कर्मचारी भी उनके साथ पूरी शिद्दत से कामकाज संभालते हैं. बिक्री से लेकर हिसाब किताब की व्यवस्था ऑनलाइन होने के कारण उन्हें सिर्फ निगरानी करनी होती है.