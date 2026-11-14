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इंदौर में महंगी गाड़ियों के लिए आया प्रीमियम पेट्रोल, इथेनॉल की छुट्टी, कीमत चौंका देगी

इंदौर में महंगी गाड़ियों के लिए आया प्रीमियम पेट्रोल ( ETV Bharat )

इंदौर: पेट्रोल में बढ़ती एथेनॉल की मात्रा से परेशान रहने वाले वाहन चालकों के लिए अब बाजार में हाई स्पीड 100 ऑक्टेन लेवल पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है. जो फिलहाल 169 रुपए लीटर की दर से बेचा जा रहा है. दरअसल इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर देश भर के कई कस्टमर को यह भ्रम था कि इथेनॉल से उनकी गाड़ियों के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा है. वहीं, कई मामलों में गाड़ियां खराब होने की भी शिकायतें मिली थी.

ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल फ्री पेट्रोल चाहने वाले ग्राहकों के लिए विकल्प के तौर पर हंड्रेड ऑक्टेन लेवल पेट्रोल की उपलब्धता अब पेट्रोल पंपों पर कराई है. इंदौर में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर बीते 10 दिनों से इस पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई है. बताया जा रहा है कि, जो वाहन चालक सुपर कार अथवा महंगी लग्जरी कारों के शौकीन है, वह इस पेट्रोल को प्राथमिकता दे रहे हैं.