इंदौर में महंगी गाड़ियों के लिए आया प्रीमियम पेट्रोल, इथेनॉल की छुट्टी, कीमत चौंका देगी
इंदौर में हाई स्पीड 100 ऑक्टेन लेवल पेट्रोल की बिक्री शुरु, इथेनॉल फ्री पेट्रोल का है विकल्प, महंगी गाड़ियों के लिए किफायती. रिपोर्ट- सिद्धार्थ माछीवाल
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 2:16 PM IST
इंदौर: पेट्रोल में बढ़ती एथेनॉल की मात्रा से परेशान रहने वाले वाहन चालकों के लिए अब बाजार में हाई स्पीड 100 ऑक्टेन लेवल पेट्रोल की बिक्री शुरू हो गई है. जो फिलहाल 169 रुपए लीटर की दर से बेचा जा रहा है. दरअसल इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को लेकर देश भर के कई कस्टमर को यह भ्रम था कि इथेनॉल से उनकी गाड़ियों के परफॉर्मेंस में फर्क पड़ा है. वहीं, कई मामलों में गाड़ियां खराब होने की भी शिकायतें मिली थी.
ऐसी स्थिति में पेट्रोलियम मंत्रालय ने इथेनॉल फ्री पेट्रोल चाहने वाले ग्राहकों के लिए विकल्प के तौर पर हंड्रेड ऑक्टेन लेवल पेट्रोल की उपलब्धता अब पेट्रोल पंपों पर कराई है. इंदौर में चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर बीते 10 दिनों से इस पेट्रोल की बिक्री शुरू की गई है. बताया जा रहा है कि, जो वाहन चालक सुपर कार अथवा महंगी लग्जरी कारों के शौकीन है, वह इस पेट्रोल को प्राथमिकता दे रहे हैं.
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कस्टमर कर रहे थे इथेनॉल फ्री पेट्रोल की मांग
इंदौर पेट्रोल पंप संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वासु के मुताबिक, ''उनके पेट्रोल पंप पर ही प्रतिदिन 300 से 400 लीटर इथेनॉल फ्री पेट्रोल की खपत हो रही है.'' उन्होंने बताया, ''हालांकि इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से भी कभी किसी को कोई शिकायत नहीं रही, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में कई कस्टमर इथेनॉल फ्री पेट्रोल चाहते थे.'' उन्होंने बताया, ''सामान्य पेट्रोल की तुलना में 100 ऑक्टेन लेवल वाला पेट्रोल महंगा है, जो 169 रुपए प्रति लीटर की दर से बेचा जा रहा है.''
ऐसा है हंड्रेड ऑक्टेन लेवल पेट्रोल
दरअसल, पेट्रोल के नाम से ही स्पष्ट है कि इस पेट्रोल में ओपन लेवल 100% है. अर्थात इंजन में समय से पहले ही विस्फोट करने वाले पेट्रोल के कारण इंजन हाई परफार्मेंस फीलिंग देता है. दरअसल यह प्रीमियम ईंधन है इसके उपयोग से कार का इंजन तुलनात्मक रूप से बेहतर परफॉर्मेंस और पिकअप देता है. किसी भी पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग का मतलब यह है कि पेट्रोल बिना फटे या नॉकिंग किए हुए कितना स्मूथली जल सकता है.
यह पेट्रोल पूरी तरह शुद्ध हाइड्रोकार्बन ईंधन होता है. वर्तमान में जो पेट्रोल पेट्रोल पंपों पर उपलब्ध है उसका ऑब्टेन लेवल 87 से 91 के बीच है. हालांकि पेट्रोल पंप संचालकों का दावा है कि, सामान्य पेट्रोल का ऑब्टेन लेवल 95 तक होता है. हालांकि यह पेट्रोल भी प्रीमियम स्पीड पेट्रोल होता है जो वर्तमान में 124 रुपए प्रति लीटर की दर से उपलब्ध है. लेकिन हंड्रेड ऑक्टेन पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग 100 ही होती है.