पेट्रोल भरवाकर भाग रहे थे बदमाश, रोकने पर कर्चमारी को कार से 500 मीटर घसीटा, मौत
इंदौर में कार सवारों की क्रूरता, पेट्रोल पंप कर्मचारी को 500 मीटर तक घसीटा, पैसे मांगने पर दिया घटना को अंजाम.
इंदौर: सांवेर थाना क्षेत्र में कार चालक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की कार से कुचलकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, कंजलाना के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर बुधवार देर रात एक कार चालक ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया. उसके बाद बिना रुपए दिए वहां से जाने लगा. इस पर पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने उसको पकड़कर 500 मीटर तक घसीटा और इसके बाद फरार हो गया. इलाज के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
पैसे मांगने पर कर्चमारी को घसीटा
पूरा मामला इंदौर के सावेर थाना क्षेत्र का है. सावेर थाना क्षेत्र में मौजूद चारपाई पेट्रोल पंप पर देर रात एक कार आई और उसमें तकरीबन 4 से 5 लोग सवार थे. उन्होंने कार में पेट्रोल डलवाया और बिना पैसे दिए वहां से जाने लगे. इसी दौरान वहां पर मौजूद कर्मचारी रोहित ने कार चालक को रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने रोहित को पकड़ लिया और तकरीबन 500 मीटर तक उसे घसीटते हुए ले गए. इसके बाद उसे गंभीर रूप से घायल करके वहीं पर छोड़कर फरार हो गए.
घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कार चालक ने पहले पेट्रोल भरवाया, उसके बाद पैसों को लेकर कर्चमारी को घसीटा. इस घटना में पेट्रोल पंप कर्चमारी गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई. अब सावेर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
एसडीपीओ देवेंद्र धुर्वे का कहना है कि, ''सीसीटीवी फुटेज में आई गाड़ी नंबर के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. फिलहाल प्रारंभ तौर पर कार चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसी के आधार पर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है.