पेट्रोल भरवाकर भाग रहे थे बदमाश, रोकने पर कर्चमारी को कार से 500 मीटर घसीटा, मौत

इंदौर: सांवेर थाना क्षेत्र में कार चालक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की कार से कुचलकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, कंजलाना के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर बुधवार देर रात एक कार चालक ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया. उसके बाद बिना रुपए दिए वहां से जाने लगा. इस पर पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने उसको पकड़कर 500 मीटर तक घसीटा और इसके बाद फरार हो गया. इलाज के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

पैसे मांगने पर कर्चमारी को घसीटा

पूरा मामला इंदौर के सावेर थाना क्षेत्र का है. सावेर थाना क्षेत्र में मौजूद चारपाई पेट्रोल पंप पर देर रात एक कार आई और उसमें तकरीबन 4 से 5 लोग सवार थे. उन्होंने कार में पेट्रोल डलवाया और बिना पैसे दिए वहां से जाने लगे. इसी दौरान वहां पर मौजूद कर्मचारी रोहित ने कार चालक को रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने रोहित को पकड़ लिया और तकरीबन 500 मीटर तक उसे घसीटते हुए ले गए. इसके बाद उसे गंभीर रूप से घायल करके वहीं पर छोड़कर फरार हो गए.