ETV Bharat / state

पेट्रोल भरवाकर भाग रहे थे बदमाश, रोकने पर कर्चमारी को कार से 500 मीटर घसीटा, मौत

इंदौर में कार सवारों की क्रूरता, पेट्रोल पंप कर्मचारी को 500 मीटर तक घसीटा, पैसे मांगने पर दिया घटना को अंजाम.

Indore Petrol Pump Murder case
कार चालक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी को कुचला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 12, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: सांवेर थाना क्षेत्र में कार चालक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी की कार से कुचलकर हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, कंजलाना के पास मौजूद एक पेट्रोल पंप पर बुधवार देर रात एक कार चालक ने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया. उसके बाद बिना रुपए दिए वहां से जाने लगा. इस पर पेट्रोल पंप पर मौजूद कर्मचारी ने उसे रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने उसको पकड़कर 500 मीटर तक घसीटा और इसके बाद फरार हो गया. इलाज के दौरान पेट्रोल पंप कर्मचारी की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

पैसे मांगने पर कर्चमारी को घसीटा
पूरा मामला इंदौर के सावेर थाना क्षेत्र का है. सावेर थाना क्षेत्र में मौजूद चारपाई पेट्रोल पंप पर देर रात एक कार आई और उसमें तकरीबन 4 से 5 लोग सवार थे. उन्होंने कार में पेट्रोल डलवाया और बिना पैसे दिए वहां से जाने लगे. इसी दौरान वहां पर मौजूद कर्मचारी रोहित ने कार चालक को रोकने का प्रयास किया तो कार चालक ने रोहित को पकड़ लिया और तकरीबन 500 मीटर तक उसे घसीटते हुए ले गए. इसके बाद उसे गंभीर रूप से घायल करके वहीं पर छोड़कर फरार हो गए.

घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह से कार चालक ने पहले पेट्रोल भरवाया, उसके बाद पैसों को लेकर कर्चमारी को घसीटा. इस घटना में पेट्रोल पंप कर्चमारी गंभीर रूप से घायल हो गया था. इलाज के दौरान रोहित की मौत हो गई. अब सावेर पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
एसडीपीओ देवेंद्र धुर्वे का कहना है कि, ''सीसीटीवी फुटेज में आई गाड़ी नंबर के आधार पर पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है. फिलहाल प्रारंभ तौर पर कार चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसी के आधार पर पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल की जा रही है.

TAGGED:

CAR DRIVER DRAGGED EMPLOYEE
CAR DRIVER KILLS PETROL PUMP WORKER
INDORE PETROL PUMP EMPLOYEE KILLED
DISPUTE OVER PETROL MONEY INDORE
INDORE PETROL PUMP MURDER CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.