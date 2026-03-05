ETV Bharat / state

इंदौर में डॉग को घर पर अकेले छोड़कर जाने का झंझट खत्म, मिलेगा वीआईपी ट्रीटमेंट

उन्नत और महंगी नस्ल के वीआईपी डॉग घरों में जिस तरह की सुविधा के साथ रखे जाते हैं, वैसे ही सुविधा अब डॉग्स और पेट एनिमल के लिए खोले गए डॉगी हॉस्टल में उपलब्ध कराई जा रही हैं. हाल ही में इस तरह के एक स्टार्टअप की शुरुआत इंदौर से हुई है जहां उन परिवारों के लाड़ले डॉग आसानी से हॉस्टल में रह सकते हैं, जिन्हें शादी विवाह या अन्य कामों के कारण शहर के बाहर जाना होता है. इतना ही नहीं इस हॉस्टल में ऐसे भी डॉग हैं जो अपने सिंगल मलिक अथवा मालकिन के ड्यूटी जाने पर दिन में हॉस्टल में रहते हैं और शाम को अपने घर लौट जाते हैं.

इंदौर: घर-घर में पाले जाने वाले उन्नत नस्ल के डॉग परिवार की सुरक्षा के लिए जितने कारगर हैं, उससे कहीं बढ़कर है उन्हें संभालना और आपकी गैर मौजूदगी में उनकी देखभाल की चुनौती. यही वजह है कि ऐसे हालात में आपके लाड़ले डॉग को संभालने के लिए अब डॉग हॉस्टल की शुरुआत की गई है. यहां नाम मात्र के शुल्क पर आपके डॉग को न केवल हॉस्टल में घर जैसी सुविधा मिलेगी बल्कि डॉग की डिमांड पर उसकी वीआईपी खातिरदारी भी की जा सकेगी.

डॉगी हॉस्टल में है हर तरह की सुविधा

इंदौर में पेट लवर दंपति बलराज झाला और मिथलेश झाला ने डॉग ऑनर के नहीं रहने पर कई घरों में भूखे प्यासे और परेशान होते डॉग्स की दशा देखी तो उन्हें इस तरह के स्टार्टअप का ख्याल आया. इसके बाद उन्होंने इंडस सैटलाइट ग्रीन इलाके में खुद के खर्चे पर एक ऐसा डॉगी हॉस्टल तैयार किया. जिसमें तरह-तरह के डॉग्स अपने-अपने लिविंग एरिया में आसानी से रह सकें.

इसके लिए उन्होंने बाकायदा डॉग हैबिट के सर्वे और ट्रेनिंग के साथ उनके खान-पान और रहन-सहन का रिसर्च किया. इसके बाद डॉगी हॉस्टल में वे सारी सुविधाएं जुटाई गई जो डॉग्स को पसंद होती हैं. इसके बाद जितने पेट लवर उनसे जुड़े हुए थे, वह और इस तरह की परेशानी से जूझने वाले कई डॉग ऑनर अब उनके डॉग हॉस्टल के कस्टमर हैं.

नॉर्मल से लेकर डीलक्स एसी रूम की सुविधा (ETV Bharat)

'प्ले, लिविंग एरिया के साथ ओपन गैलरी भी तैयार'

डॉगी हॉस्टल के संचालक बलराज झाला बताते हैं कि "घर के मेंबर की तरह ही इन्हें संभालने की शुरुआत सुबह 4:00 बजे से होती है जहां सभी के लिए ब्रेकफास्ट तैयार होता है. जिसमें चिकन और अन्य पौष्टिक आहार दिया जाता है. इसके अलावा मॉर्निंग वॉक और उन्हें नहलाने धुलाने के लिए बाकायदा दो ट्रेंड केयरटेकर तैनात किए गए हैं.

डॉगी हॉस्टल में है हर तरह की सुविधा (ETV Bharat)

हॉस्टल में प्ले एरिया, लिविंग एरिया के साथ बाकायदा ओपन गैलरी भी तैयार की गई है, जिससे कि हॉस्टल में भी डॉग को घर जैसी फीलिंग आ सके. इसके अलावा उनके साथ खेलने और डॉग के किसी भी तरह का इशारा करने पर उनकी बात करने के लिए पूरी टीम उपलब्ध रहती है. जिससे कि डॉग हॉस्टल में हेल्दी लिविंग के साथ खुशी-खुशी रह सकें."

'नॉर्मल से लेकर डीलक्स एसी रूम की सुविधा'

डॉगी हॉस्टल की केयर-टेकर मिथिलेश झाला बताती हैं कि "जो डॉग कई दिनों से उनकी टीम के साथ रहते हैं, वह उनसे ही हिल मिल जाते हैं. फिलहाल हॉस्टल में नॉर्मल से लेकर डीलक्स एसी रूम की व्यवस्था है. जहां प्रतिदिन के हिसाब से डॉग 500 से ₹1000 के न्यूनतम शुल्क पर यहां रह सकते हैं. डॉगी हॉस्टल में डॉग्स का बाकायदा बर्थडे सेलिब्रेशन और अलग-अलग अवसर पर तरह-तरह के कार्यक्रम करने की भी सुविधा है, जो उनके ऑनर यहां आकर सेलिब्रेट कर सकते हैं.

इसके अलावा यदि किसी डॉग्स को कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो ऐसी स्थिति में भी डॉग को हॉस्टल में एडमिट कराकर उसके इलाज की भी सुविधा है. डॉग की इस स्थिति को उनके ऑनर वीडियो कॉल या सीसीटीवी कैमरे के जरिए भी देख सकते हैं."