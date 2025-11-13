ETV Bharat / state

पेट डॉग के काटने पर मालिक पर केस दर्ज, पुलिस ने की जांच-पड़ताल शुरू

इंदौर में 5 साल के बच्चे को डॉग ने काटा, श्वान मालिक ने भी की अभद्रता, पुलिस के पास पहुंचे परिजन.

INDORE DOG BITE 5 YEAR OLD BOY
पेट डॉग ने बच्चे पर किया हमला (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 13, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: लसूड़िया थाना क्षेत्र के एक पॉश कॉलोनी में 5 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया. बच्चा जिस बिल्डिंग में रहता था उसी बिल्डिंग में ऊपर के फ्लोर में डॉग और उसका मालिक भी रहता था. इस घटना के बाद बच्चे के परिजन ने डॉग मालिक की शिकायत पुलिस से की. पुलिस ने डॉग मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है.

पेट डॉग ने बच्चे पर किया हमला

इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र की एक टाउनशिप में रहने वाले 5 साल के बच्चे पर 1 पेट डॉग ने अचानक हमला कर दिया. डॉग ने बच्चे को कई जगह बाइट कर दिया है. फरियादी माधव ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि "उनका 5 साल का बच्चा घर के अंदर ही खेल रहा था. इसी समय घर के टॉप फ्लोर पर रहने वाले बाजपेई दंपति का पालतू श्वान अचानक फ्लोर के नीचे आया और बच्चे पर हमला कर उसे काट लिया."

पेट डॉग के काटने पर मालिक पर केस दर्ज (ETV Bharat)

डॉग मालिक ने की अभद्रता

फरियादी का आरोप है कि जब डॉग द्वारा बच्चे को काट लिया गया तो इसकी शिकायत उन्होंने डॉग के मालिक से की. डॉग के मालिक आकृति और कृष्णनेय बाजपेई ने किसी तरह का कोई संतुष्टि पूर्वक जवाब नहीं दिया. वहीं, डॉग मालिक ने फरियादी के साथ अभद्रता की. जिसके बाद फरियादी माधव ने अपने 5 साल के बेटे को लेकर थाने पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी.

INDORE PET DOG BITTEN CHILD
5 साल के बच्चे को डॉग ने काटा (ETV Bharat)

डॉग मालिक के खिलाफ प्रकरण दर्ज

फरियादी के शिकायत अनुसार पुलिस ने इस पूरे ही मामले में डॉग मालिक बाजपेई दंपति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी है. एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि "श्वान मालिक के डॉग ने उसी बिल्डिंग में नीचे के फ्लोर में रहने वाले एक बच्चे को बाइट कर लिया है. जिस पर मामला दर्ज कर जांच किया जा रहा है."

TAGGED:

INDORE DOG BITE 5 YEAR OLD BOY
INDORE DOG BITE
MADHYA PRADESH NEWS
INDORE FIR ON PET DOG OWNER
INDORE PET DOG BITTEN CHILD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

शिवपुरी में हत्या का आरोपी कांस्टेबल नौकरी से बर्खास्त, बचने के लिए लगाया था दिमाग हुआ फेल

उज्जैन की बेटी ने जीता जूनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप 2025, एशियन गेम्स की तैयारी में जुटी

रात होते ही जंगल से बाहर आते हैं तेंदुए, शिकार के लिए नाप देते हैं 50 किमी सफर

घोड़े पर सवार हो पेशी पर बुरहानपुर जिला अदालत पहुंचा, बताया- ये स्टंटबाजी नहीं मजबूरी है

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.