बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर की सड़कों पर उमड़ा हुजूम, मोहम्मद यूनुस से नोबेल पुरस्कार वापस लेने की मांग

बांग्लादेश के खिलाफ इंदौर की सड़कों पर उमड़ा हुजूम ( ETV Bharat )

इंदौर: बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ जारी व्यापक हिंसा और भीषण अत्याचार को लेकर देशभर में विरोध जताया जा रहा है. इसी तरह इंदौर में भी शनिवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया और बांग्लादेश के राष्ट्रपति से नोबेल शांति पुरस्कार वापस लेने की मांग की. विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने काले कपड़े पहने थे. इस प्रदर्शन में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पुत्र व पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए, उन्होंने दीपू चंद्र दास के साथ हुए अत्याचार का विरोध जताया. इंदौर में बांग्लादेश हिंसा का विरोध इंदौर में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में विशाल जन आक्रोश रैली निकाली गई. जिसमें लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठ रोकने के साथ इंदौर से एक-एक बांग्लादेशी को निकालकर बाहर करने का संकल्प लिया. इस दौरान आकाश विजयवर्गीय ने कहा "इसके लिए यदि हमें एक-एक घर में जाकर आईडी चेक करना पड़ी, तो वह भी करेंगे." जन आक्रोश रैली में बांग्लादेश में हिंदूओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर शहर में बड़ी संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतर कर आक्रोश व्यक्त किया. रैली में बड़ा गणपति से लेकर राजबाड़ा तक काले कपड़े पहने हजारों लोगों का हुजूम नजर आया. सभी के हाथों में अनगिनत भगवा व तिरंगे ध्वज के साथ तख्तियां, बैनर लेकर रैली में शामिल हुए. आकाश विजयवर्गीय का बयान (ETV Bharat) 'यूनुस खान से नोबेल पुरस्काल लेना चाहिए वापस'