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पहाड़ नदी और झरने देखने की कर लें तैयारी, नेचर से मिलवाएगी पातालपानी-कालाकुंड हेरिटेज ट्रेन

मध्य प्रदेश की इकलौती हेरिटेज ट्रेन बारिश के इस सीजन में अपने नए रूप में नजर आएगी. दरअसल, ट्रेन को विस्टाडोम कोच लगाकर अपग्रेड किया गया है, क्योंकि कुछ समय पहले ट्रेन के डिब्बे के डिरेल होने के बाद रेलवे की ओर से इस ट्रेन के कोच का मेंटेनेंस का काम कराया गया है. बीकानेर में मरम्मत के बाद ट्रेन के 12 कोच रविवार को लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन पहुंच गए हैं. अब आगे की प्रक्रिया में कोच की लोडिंग-अनलोडिंग, रैक तैयार करना और टेस्टिंग शामिल है. इसके बाद सुरक्षा से जुड़े जरूरी इंतजाम किए जाएंगे.

इंदौर: पहाड़, नदियों और प्रकृति का आनंद लेने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही उन्हें हेरिटेज ट्रेन की सुविधा मिलने वाली है. बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के जमाने से इंदौर के पातालपानी और कालाकुंड के बीच हेरिटेज ट्रेन अब सुविधाजनक विस्टाडोम कोच के साथ जंगल सफारी करवाएगी. रेलवे प्रशासन के मुताबिक नए शेड्यूल का नोटिफिकेशन जारी होते ही ट्रेन का सफर भी शुरू हो जाएगा.

पातालपानी से कालाकुंड के बीच चलेगी ट्रेन

रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के मुताबिक, "संभावना है कि अगले 4 से 10 दिनों में ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा, हालांकि आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होने तक टिकट बुकिंग और कोच को लेकर सूचना नर्सरी से जारी होगी. उन्होंने बताया ट्रेन का रूट पहले की तरह ही रहेगा. पातालपानी से कालाकुंड के बीच ही ट्रेन चलेगी और डेस्टिनेशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. स्टॉपेज भी पुराने ही रहेंगे. रेलवे का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होते ही ट्रेन के संचालन और टिकट से जुड़ी पूरी जानकारी साझा कर दी जाएगी."

क्या होते हैं विस्टाडोम कोच

दरअसल, भारतीय पर्यटकों के लिए रेलवे द्वारा जो आधुनिक टूरिस्ट कोच तैयार किया जा रहे हैं, उन्हें विस्टाडोम कोच कहा जाता है. इस तरह के कोच में पर्यटकों की सुविधा के लिहाज से पहाड़, नदी, झरने और आसमान देखने के लिए पारदर्शी कांच की छत तैयार की जाती है. इसके अलावा रेल के बाहर का नजारा देखने के लिए बड़ी खिड़कियां लगाई जाती हैं.

दोबारा शुरू होगी हेरिटेज ट्रेन (Getty Image)

इसके अलावा इनकी सिम 360 डिग्री घूमने वाली भी हो सकती हैं. जिससे कि यात्री अपनी ही कुर्सी पर बैठे-बैठे अपनी दिशा आसानी से बदल सके. वही. इस तरह की हेरिटेज ट्रेन में वाई-फाई फैसिलिटी के अलावा एलईडी, लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के अलावा अन्य सुविधा कोच में ही उपलब्ध रहती है.