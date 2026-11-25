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एक फूल में समाया पूरा महाभारत! मध्य प्रदेश में पहली बार खिला कमल कृष्ण, सुदर्शन चक्र जैसा आकार

एक फूल में समाया पूरा महाभारत! ( ETV Bharat )

इंदौर: मध्य प्रदेश में पहली बार पैशन फ्रूट की खेती के साथ इस फल का खास फूल भी इन दिनों चर्चा में है. जिसे अपनी खास बनावट और रंगत के कारण कृष्ण कमल अथवा कौरव पांडव फूल कहा जाता है. जो इन दोनों महू के अवलाय गांव में पहली बार फूल रहा है. दरअसल, जिस तरह स्वास्थ्य की दृष्टि से पैशन फ्रूट का महत्व है. इस तरह इसका फूल भी अपनी खास बनावट और रंगों के कारण आकर्षण का केंद्र होता है. इसलिए इस बेहद अनोखे फूल को कृष्ण कमल या कौरव पांडव फूल कहा जाता है.