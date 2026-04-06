ETV Bharat / state

तोते को पिंजरे में किया कैद, तो 4 साल रहेंगे सलाखों के पीछे, वन विभाग का नया नियम

इंदौर में तोता बिक्री पर लगाया प्रतिबंधित, घर पर नहीं पाल सकते देसी तोता, विदेशी तोता पालने के लिए भी लेनी होगी अनुमति.

Indore Parrot sale banned
तोते को पिंजरे में रखने पर होगी 4 साल की सजा (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 6:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर: मध्य प्रदेश के आसमान में सुबह और शाम को चहचहाट के लिए प्रसिद्ध देसी हरियल तोता अब संकट में हैं. पक्षियों के उजड़ते आशियाने और पेस्टिसाइड समेत फूड प्वाइजनिंग के चलते मध्य प्रदेश के देसी तोतों की संख्या लगातार कम हो रही है. जिसके कारण वन विभाग ने अब तोतों को विलुप्तप्राय पक्षियों की श्रेणी में रखा है. जिन्हें अवैध रूप से पालने पर तोता पालकों को 4 साल की सजा होगी.

विलुप्तप्राय पक्षी की श्रेणी में आ गए हैं तोते

मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में तोतों की घटती संख्या का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में खरगौन में 250 से ज्यादा तोतों की मौत की घटना सामने आई थी. इसी प्रकार देवास के हाटपिपलिया में ओलावृष्टि के दौरान बीते जनवरी माह में 300 तोतों की मौत हो गई थी. माना जा रहा है कि खरगौन में इन तोतों की मौत फूड पॉइजनिंग के कारण हुई थी. इसके अलावा अब फसलों को बचाने के लिए भी तोतों को जहरीला खाना और दवाई डालकर चोरी छिपे मारा जा रहा है.

मध्य प्रदेश के पश्चिमी अंचल में तोता अफीम के डोडे खाकर भी मर रहे हैं. वहीं, बड़ी संख्या में तोतों के आश्रय स्थल पुराने पेड़ और घोसला नष्ट होने के कारण तोतों की मौत हो रही है. इनका शिकार और अवैध व्यापार के कारण भी ये अब विलुप्तप्राय पक्षी की श्रेणी में आ चुके हैं.

तोता पालने की शिकायत पर हुई छापेमारी

हाल ही में वन विभाग ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत भारत में पाए जाने वाले देसी तोतों को अब विलुप्तप्राय पक्षियों के शेड्यूल वन में रखा है. लिहाजा तोतों को पकड़ना, बेचना, खरीदना और पिंजरे में कैद करके रखना, अब कानूनी अपराध है. जिसके तहत संबंधित अधिनियम में 4 साल की सजा का प्रावधान है.

इंदौर में वन विभाग की रेंजर संगीता ठाकुर बताती हैं कि "शहर में फिलहाल 2 स्थानों पर तोता पालने की शिकायत के बाद छापामार कार्रवाई की गई थी. इसमें एक स्थान पर पिंजरे में तोता और बेडरूम में कछुआ पाया गया. जिसमें दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान कोर्ट में पेश किया जाएगा.

इंदौर में तोता बिक्री पर लगाया प्रतिबंधित

लगातार तोतों की संख्या में आ रही कमी के चलते इंदौर में अब शहर के विभिन्न पेट शॉप और तोता बेचने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. तोता बेचते हुए पाए जाने पर वन विभाग द्वारा केस दर्ज किया जा रहा है. बीते दिनों कुछ दुकानदारों के खिलाफ प्रकरण दर्ज हुए थे. जिनमें से कुछ लोगों को 4 साल की सजा भी हुई थी. यही वजह है कि अब शहर के मल्हारगंज नगर निगम और जिंसी हाट आदि क्षेत्रों में पक्षी विक्रय की जितनी दुकान है, वहां पर अब तोता नहीं मिल रहें हैं.

विदेशी तोता पालने के लिए लेनी होगी अनुमति

देसी तोते को पालने पर तो पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसके साथ ही अब विदेशी तोता पालने के लिए भी वन विभाग से अनुमति लेनी होगी. इसके अलावा तोता कहां से खरीदा गया, उसकी डिटेल न हो या अन्य वैधानिक दस्तावेज पालक के पास नहीं है, तो भी वन विभाग को अधिकार होगा कि वह संबंधित तोता पालक के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

TAGGED:

ENDANGERED BIRD INDIAN PARROT
INDORE PARROT SALE
KEEPING EXOTIC PARROTS RULES
FOREST TEAM RULES FOR PARROTS
INDORE PARROT SALE BANNED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.