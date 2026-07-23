छात्र आंदोलन के समर्थन में उतरे पति-पत्नी ने इंदौर पुलिस को चकरघन्नी बना डाला
इंदौर में सांसद शंकर लालवानी के घर के बाहर धरने के बाद एक दंपती मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर भी धरना देने पहुंचा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 23, 2026 at 1:03 PM IST
इंदौर : दिल्ली के जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन का असर इंदौर में देखने को मिल रहा है. इंदौर के पांडे दंपती ने छात्रों के आंदोलन के समर्थन में सांसद शंकर लालवानी के घर के बाहर धरना दिया. इसके बाद ये दंपती मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के घर के बाहर धरना देने पहुंच गया. पहले से ही विरोध प्रदर्शन की आशंका में यहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया. इसके बाद दंपती को पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी और पति-पत्नी को हिरासत में ले लिया.
विजयवर्गीय के घर के पास पुलिस का पहरा
छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए इंदौर के प्रहलाद पांडे और उनकी पत्नी ने बुधवार दोपहर 1:00 बजे नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नंदा नगर स्थित निवास के समक्ष शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया था. पति-पत्नी संविधान की प्रति लेकर विजयवर्गीय के नंदानगर स्थित निवास पर पहुंचे. उन्होंने घर के सामने बैठकर धरना देने का प्रयास किया. विजयवर्गीय के घर को पहले से ही पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था.
कैलाश विजयवर्गीय के बयान से दंपती खफा
पांडे दंपति का कहना है "विधानसभा में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा यह कहना कि NEET परीक्षा घोटाला प्रदेश का विषय नहीं है, फिर छात्र आंदोलन को प्रायोजित बताना और अब छात्रों के संदर्भ में कीड़े जैसे कथित अपमानजनक शब्द के प्रयोग करने से युवाओं और अभिभावकों में गहरा आक्रोश है. इसके विरोध में वे धरना देने पहुंचे हैं." उन्होंने सवाल उठाया क्या "अपने निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था की मांग करने वाले छात्र कीड़े हैं? क्या भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना प्रायोजित आंदोलन है? देश के लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े प्रश्नों को इस प्रकार अपमानित करना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है."
विजयवर्गीय से माफी मांगने की मांग रखी
दंपती ने मांग की "कैलाश विजयवर्गीय अपने कथित अपमानजनक बयान पर सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण दें और छात्रों से क्षमा मांगें. साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा लेकर निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कराएं." एक दिन पहले इसी दंपती ने सांसद शंकर लालवानी के घर जाकर इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया था. एसीपी हिमानी मिश्रा ने पांडे दंपती को समझाया "विजयवर्गीय यहां नहीं बल्कि भोपाल में हैं. इसलिए यहां धरना देने का कोई मतलब नहीं है."
छात्र आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे दिग्विजय सिंह
इंदौर के भवरकुआं में कई दिनों से जारी छात्र आंदोलन में शामिल होकर अपना समर्थन देने पहुंचे दिग्विजय सिंह ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा "जहां-जहां डबल इंजन की सरकार है, वहां शिक्षा की हालत बहुत खराब है. मोदी सरकार के रहते एक लाख स्कूल बंद हो चुके हैं. दो करोड़ बच्चों की पढ़ाई छूट गई है. शिक्षा बजट में से भी बजट की कटौती कर दी गई है."
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मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गंभीर आरोप
उन्होंने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नीट मामले में भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा "परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए के अध्यक्ष पर 2024-25 और 26 में पेपर लीक मामले में आरोप लगे. फिर भी धर्मेंद्र प्रधान ने ना तो उनका इस्तीफा लिया ना ही कोई कार्रवाई की. खुद प्रधान के परिवार से जुड़े संदिग्ध मामले भी उजागर हुए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धर्मेंद्र प्रधान से ऐसा क्या मेल मिलाप है कि वह उन पर कार्रवाई नहीं कर रहे."