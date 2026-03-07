ETV Bharat / state

एक अस्थि विसर्जन के तीन दावेदार, टोकन नंबर 13 की वजह से तीन परिवारों में छिड़ी जंग

बताया जा रहा है कि टोकन नंबर 13 तीन परिवारों को जारी कर दिया गया था. इसी वजह से जब परिजन अस्थियां लेने पहुंचे तो पता चला कि उनकी अस्थियां पहले ही कोई दूसरा परिवार लेकर जा चुका है. पीड़ित परिवार का कहना है 5 मार्च को इंदौर के चौबाराधीर जगीर निवासी मदन लाल शर्मा का कैंसर के कारण निधन हुआ था. 6 मार्च को उनका अंतिम संस्कार पंचकुइया मुक्तिधाम में किया गया.

दरअसल 5 मार्च को इंदौर के चौबाराधीर जगीर निवासी मदन लाल शर्मा की कैंसर के कारण मृत्यु हो गई थी. जिनका अंतिम संस्कार उनके परिजन संदीप शर्मा एवं परिजनों ने 6 मार्च को इंदौर के पंचकुइया मुक्तिधाम में किया. यहां एक ही टोकन नंबर तीन अलग-अलग परिवारों को दे दिया गया, जिसके चलते भारी गफलत हो गई और एक परिवार की अस्थियां कोई दूसरा परिवार लेकर चला गया.

इंदौर: सोचिए यदि आपने किसी अपने का अंतिम संस्कार किया हो और अगले दिन अस्थि संचय के पहले ही कोई और परिवार उसकी अस्थियां विसर्जन करने ले जाए तो आपकी स्थिति क्या होगी? इंदौर के पंचकुइयां मुक्ति धाम में अस्थि संचय के लिए एक ही नंबर के तीन टोकन जारी कर दिए जाने की वजह से तीन परिवारों के बीच अस्थि विसर्जन की जंग छिड़ी हुई है.

आज जब परिजन अस्थि विसर्जन के लिए अस्थियां लेने मुक्तिधाम पहुंचे, तो जिस नंबर स्लॉट पर उन्होंने अंतिम संस्कार किया था वहां से अस्थियां हटा दी गई और उस स्थान को किसी अन्य के अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर दिया गया. यह देख दिवंगत श्री शर्मा के परिजन हैरान रह गए. इसके बाद उन्होंने मुक्तिधाम के कार्यालय पर जब अपना टोकन दिखाया तो वहां इस नंबर का एक अन्य टोकन बरामद हआ.

पीड़ित परिजनों ने पुलिस से की मामले की शिकायत

पता चला कि 13 नंबर के एक अन्य टोकन के कारण दिवंगत श्री शर्मा की अस्थियां किसी और को दे दी गईं और वो लोग उसे विसर्जित करने के लिए खंडवा के खेड़ी घाट नर्मदा किनारे के लिए रवाना हो चुके हैं. इस स्थिति से परेशान पीड़ित परिजनों ने मामले की शिकायत तत्काल पुलिस से की. इसके बाद मुक्तिधाम कर्मचारियों ने किसी तरह उस परिवार से संपर्क साधा जिन्हें पहले ही अस्थियां दे दी गई थीं.

शिकायत पर एक्शन में पुलिस, कर रही मामले की जांच

हालांकि अब वह परिवार अस्थि विसर्जन करने से पहले वापस पंचकोलिया मुक्ति धाम में अस्थियां लेकर पहुंच रहा है. इसी बीच पता चला कि एक अन्य परिवार को भी 13 नंबर का ही टोकन दिया गया है लेकिन उनकी अस्थियां किस नंबर के ब्लॉक में रखी गई हैं, मुक्तिधाम कर्मचारी अब ये बता पाने की स्थिति में भी नहीं हैं. लिहाजा पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है. जिससे पीड़ित परिजन अस्थि विसर्जन कर सकें और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ ना हो.

मुक्तिधाम में ऐसी है टोकन व्यवस्था

दरअसल इंदौर के मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के लिए निर्धारित स्थान को नंबर से पहचाना जाता है. जिस स्थान पर जो शव जलाया जाता है, उसे स्थान का टोकन नंबर दिवंगत के परिजनों को दे दिया जाता है. जिससे कि वह इस स्थान से मृतक के अस्थि विसर्जन के लिए अस्थि संचय कर सकें. आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि एक ही स्थान के कई टोकन तैयार हो जाएं. यह शायद पहला मौका है जब शहर के सबसे बड़े मुक्तिधाम में किसी दिवंगत की अस्थियों को लेकर इस तरह की गफलत हुई हो.