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रक्षाबंधन पर खजराना गणेश को बांधी जाएगी साढ़े तीन फीट की राखी, सनातन होगी थीम

इंदौर के पालरेचा परिवार द्वारा 24 सालों से खजराना के भगवान गणेश जी के लिए तैयार कराई जा रही विशाल राखी. तैयार करने में कई राज्यों से मंगाई गई सामग्री. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

KHAJRANA GANESHA BIGGEST RAKHI
मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी राखी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 10:42 PM IST

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Updated : August 25, 2026 at 10:56 PM IST

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इंदौर: देश और दुनिया में राखी बांधने की विभिन्न परंपराओं के बीच इंदौर में एक ऐसा परिवार है जिसने खजराना के गणेश जी को सबसे बड़ी राखी बांधने को ही अपनी पारिवारिक परंपरा बना ली है. यह परिवार हर साल रक्षाबंधन के अवसर पर इंदौर की सबसे बड़ी राखी गणेश जी को बांधता है.

प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश की सबसे पहले पूजा के साथ यहां उन्हें सबसे पहले राखी बांधने की भी परंपरा है. इंदौर में इसी परंपरा को पिछले 24 साल से निभा रहा है पालरेचा परिवार. जो हर साल एक विशाल राखी गणेश जी को बांधने के लिए तैयार करता है. इस बार भी इस परिवार ने 40* 40 इंच की ऐसी भाव राखी तैयार की है जिसमें आस्था और चेतना के प्रतीक के रूप में अलग-अलग देवी देवताओं को साकार किया गया है.

खजराना गणेश के लिए तैयार की सनातन राखी (ETV Bharat)

सवा तीन फीट की राखी पर कई देवी-देवताओं को दर्शाया गया

इस विशाल राखी में भगवान जगन्नाथ, सिंहस्थ और लोक आस्था के रूप में बाबा महाकाल पुनर्स्थापना के संकल्प के संदेश के रूप में धार भोजशाला की माता वाग्देवी, सुख समृद्धि और संपन्नता की प्रतीक महालक्ष्मी के अलावा सनातन शक्ति के रूप में महाकाली को दर्शाया गया है. जिसे बनाने के लिए पिछले ढाई महीने से पालरेचा परिवार के शांतनु, पुंडरीक, धीरज, जयेश, मितेश और उनके परिवार के सदस्य दिन-रात जुटे हुए थे.

KHAJRANA GANESHA BIGGEST RAKHI
सबसे बड़ी राखी (ETV Bharat)

3 महीने में तैयार हुई विशाल राखी

पालरेचा परिवार का यूं तो कपड़ों की सामग्री झंडे और चुनरी आदि का व्यापार है लेकिन वह कोरोना काल के बाद राखी बनाने का कारोबार बंद कर चुके हैं. इसके बावजूद रक्षाबंधन आने के पहले ही पूरा परिवार राखी बनाने में जुट जाता है. इस बार पालरेचा परिवार की बहू नेहा ने राखी की थीम की प्लानिंग से लेकर उसे तैयार किया है. सितारों तरह-तरह के रंगीन नग और सलमा सितारों से तैयार की गई राखी अद्भुत है. जिसमें भगवान की मूर्तियों को हूबहू उकेरा गया है.

KHAJRANA GANESHA BIGGEST RAKHI
बप्पा के लिए सबसे बड़ी राखी (ETV Bharat)

पालरेचा परिवार की बहू नेहा बताती हैं "खजराना गणेश के अलावा वीर अलीजा सरकार महाकाल मंदिर और देश के अलग-अलग गणेश मंदिरों के लिए भी वे रक्षाबंधन पर राखी तैयार कर भेजते हैं उन्होंने बताया पूर्व में उनके द्वारा तैयार राखी को लिम्का बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिल चुका है."

पालरेचा परिवार के मुखिया पुंडरीक पालरेचा बताते हैं "50 साल पहले उनके परिवार का राखी बनाने का कारोबार था. उस जमाने में राखी बनाने की शुरुआत पहले राखी भगवान गणेश के लिए बनाने से होती थी. धीरे-धीरे यह एक परंपरा बन गई और परिवार के लोग बेचने के लिए राखियां तैयार करने से पहले भगवान गणेश के लिए भव्य और सुंदर राखी तैयार करने लगे."

"इसके बाद रक्षाबंधन पर राखी को कार में रखकर पूरे परिवार के साथ गाजे-बाजे के साथ भगवान को समर्पित करने की हमारी पारिवारिक परंपरा बन गई. जिसे आज भी तीसरी पीढ़ी के लोग पूरी शिद्दत से निभा रहे हैं."

पड़ोसी राज्यों से व्यापारी भी आते हैं राखी देखने

इस बार सूरत से राखी देखने आए भूपेंद्र ठाकरिया बताते हैं "विशाल राखी तैयार करने के बाद उसे भगवान को अर्पित करने की परंपरा देश में और कहीं नहीं है. इसलिए वह हर साल अपने परिवार के साथ भगवान को राखी चढ़ाने की पूरी प्रक्रिया देखने की कामना लिए यहां पहुंचते हैं. इस बार राखी सनातन थीम पर तैयार की गई है जो बेहद आकर्षक है."

पालरेचा परिवार द्वारा तैयार की जाने वाली राखी की ख्याति अब उन राज्यों तक भी फैल चुकी है जिन राज्यों से राखी बनाने की सामग्री मंगाई जाती है. लिहाजा इंदौर की विशाल राखी के लिए तरह-तरह की सामग्री बेचने वाले पड़ोसी राज्यों के व्यापारियों से भी अब पालरेचा परिवार के आत्मीय रिश्ते हो चुके हैं. वे राखी बनाने का सामान पालरेचा परिवार को सप्लाई करने के बाद हर साल राखी को देखने के लिए भी यहां पहुंचते हैं.

तैयार राखी को नाम दिया गया है सनातन राखी

अब जो राखी बनकर तैयार हुई है उसे सनातन राखी नाम दिया गया है. इस राखी को तैयार करने में कोलकाता, जयपुर, मुंबई और सूरत से बुलाई गई सजावटी सामग्री जिसमें सलमा सितारे, नॉन मोती और जरदोजी का बारीक काम किया गया है. इसके बाद इसके दोनों ओर रक्षासूत्र बांधकर राखी का स्वरूप दिया गया है.

Last Updated : August 25, 2026 at 10:56 PM IST

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