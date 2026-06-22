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डीजल डलवाने पंप पर जाने का झंझट खत्म, ऑनलाइन हो रही डिलीवरी, ऐसे कर सकते हैं ऑर्डर

मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हुई ऑनलाइन डीजल की डिलीवरी, सुखमणि पेट्रोल पंप कर रहा 200 लीटर डीजल की डिलीवरी, ऐसे मंगवाना होगा डीजल.

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इंदौर डीजल की ऑनलाइन डिलीवरी (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 3:57 PM IST

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Updated : June 22, 2026 at 4:09 PM IST

4 Min Read
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इंदौर: आज का जो दौर है, वो पूरा तकनीकी का है. आपके एक क्लिक पर हर एक समस्या का चुटकियों में समाधान हो जाता है. घर बैठे आप कोई भी सामान डिलीवरी करा सकते हैं. यानि की तकनीक ने आपकी सुविधाओं में इजाफा किया है. आप रोजाना अलग-अलग एप के जरिए रोजमर्रा के अलग-अलग सामान मंगाते होंगे, लेकिन अब आपको डीजल भी ऑनलाइन मिलेगा. जी हां पेट्रोल पपों पर वाहनों की लंबी लाइन और समय की बर्बादी से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए इंदौर में नई सुविधा की शुरुआत हुई है. जहां व्हाट्सएप मैसेज पर 200 लीटर तक डीजल ऑनलाइन बुकिंग के बाद डिलीवरी देने की पहल की गई है.

इंदौर में हो रही ऑनलाइन डीजल डिलीवरी

स्विग्गी और जोमैटो जैसी ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस की तर्ज पर अब जरूरत के लिए इंदौर में डीजल भी ऑनलाइन बुलवाया जा रहा है. हाल ही में शहर के भारत पेट्रोलियम की कंपनी सुखमणि पेट्रोल पंप पर यह सुविधा शुरू हुई है. फिलिंग स्टेशन से शुरू हई इस जिप फ्यूल सेवा की बदौलत बीते 3 दिनों में ही कई बैंक, हॉस्पिटल और शॉपिंग मॉल में अब डीजल की जनरेटर के लिए ऑनलाइन डिलीवरी दी जा रही है.

पेट्रोल डीजल संगठन के अध्यक्ष ने दी जानकारी (ETV Bharat)

व्हाट्सएप पर Hii लिखने और डिटेल देने के बाद मिलेगा डीजल

इंदौर पेट्रोल डीजल संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह वासु बताते हैं कि "भारत पेट्रोलियम कॉरपरेशन की पहल पर ये सेवा शुरू की गई है. इस सेवा के चलते डीजल डिलीवरी भी ऑनलाइन प्लेटफार्म पर संभव हो सकी है. इस सेवा का लाभ लेने के लिए 8839818718 पर हाय (Hii) लिखकर डिटेल व्हाट्सएप करनी होगी. इसी दौरान पेमेंट का क्यूआर कोड और अन्य जानकारी देने पर आगामी 4 घंटे में आपके बताए गए एड्रेस पर अधिकतम 200 लीटर डीजल की डिलीवरी की जाएगी.

20 लीटर तक होगी सप्लाई, माप के लिए दिया जाएगा मापक

उन्होंने बताया इसके लिए 20 लीटर के कैन तैयार किए गए हैं. जिनके जरिए डीजल सप्लाई होगी. उन्होंने बताया डीजल की शुद्धता और माप के लिए 5 लीटर का मापक भी साथ में दिया जाएगा. जिससे कि कोई भी उपभोक्ता डीजल की पूरी मात्रा डिलीवरी लेते समय चेक कर सकेगा. एक कैन 20 लीटर का है, जिसकी कीमत 25 रुपए है. उन्होंने कहा इस सेवा का लाभ लेने के लिए QR कोड और कैश ऑन डिलीवरी दोनों ऑप्शन उपलब्ध है."

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सुखमणी पेट्रो फिलिंग स्टेशन (ETV Bharat)

गौरतलब है पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित होने से भारत सरकार ने अधिकतम 200 लीटर की सीमा तय की है. यही वजह है कि भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां अब जिप फ्यूल जैसी सेवा के जरिए सुविधापूर्ण तरीके से आम जरूरतमंद लोगों को ऑनलाइन डिलीवरी जैसी सेवा उपलब्ध करा रही है.

क्या कहता है नियम

भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अधीनस्थ पेट्रोल व विस्फोटक सुरक्षा संगठन (Peso) (Petroleum and Explosives Safety Organization) के नियम के अनुसार डीजल को 20 लीटर की कैन में उपभोक्ताओं को सप्लाई किया जा सकता है, क्योंकि डीजल अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ नहीं है. दरअसल, यह नियम पूर्व से है, लेकिन अब जबकि देश में पेट्रोल डीजल के आयात को लेकर जो स्थितियां बन रही हैं, उसके अनुसार अब पेट्रोलियम कंपनी उस नियम को जिप फ्यूल सर्विस के रूप में लॉन्च कर रही है.

जिसमें व्यक्ति को पेट्रोल व विस्फोटक सुरक्षा संगठन द्वारा अप्रूव की गई एक विशेष प्रकार की 20 लीटर की टंकी में डीजल दिया जा सकता है, हालांकि पेट्रोल में यह नियम लागू नहीं है, इसलिए पेट्रोल को बोतल में या खुले में उपभोक्ताओं को देना पूरी तरह प्रतिबंधित है.

Last Updated : June 22, 2026 at 4:09 PM IST

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